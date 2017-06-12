Türkiye ile Azerbaycan'dan ortak tatbikat

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki iş birliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında tatbikat düzenleniyor.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki iş birliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında tatbikat düzenleniyor.

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Nahçıvan'da düzenlediği tatbikatta silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, ortak operasyonların yapılması ve tecrübe paylaşımı amacıyla yapılıyor.

Tatbikat 16 Haziran'a kadar davam edecek.

(Kamil Nadirli/İHA)