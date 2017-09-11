Türkiye, ikinci çeyrekte yüzde 5.1 büyüdü

TÜİK, ikinci çeyreğe ilişkin GSYH verilerini açıkladı. Buna göre, gayrisafi yurtiçi hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.1 arttı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 16.3 artarak 734 milyar 211 milyon TL oldu.

EN ÇOK BÜYÜME İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

Dünya'nın aktardığına göre, gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim değeri olarak, tarım sektörü yüzde 4.7, sanayi sektörü yüzde 6.3, inşaat sektörü yüzde 6.8 yükseldi. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5.7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.1 yükseldi.