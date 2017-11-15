Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Türkiye ikide iki yaptı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Türkiye ikide iki yaptı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya'yı 73-53 farklı bir skorla yenerek grupta ikide iki yaptı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya'yı 73-53 farklı bir skorla yenerek grupta ikide iki yaptı.
Mücadeleye Ayşe Cora, Olcay Çakır, Bahar Çağlar, Tuğçe Canitez, Hollingsworth beşiyle başlayan milliler, ilk 4 dakikayı 9-3 geride tamamladı. Mücadelede 7. dakikaya girilirken Polonya skoru 5-11 yaptı. İlk periyodu ay- yıldızlıların yaptığı basit top kayıplarıyla Polonya 9-16 önde tamamladı. 14. dakika oynanırken millilerin Pelin'in elinden bulduğu üçlük ve hemen ardından Cansu'dan gelen 2 sayılık basketle farkı 1 sayıya indirdi ve Polonya mola aldı. (18-19) Mola dönüşü Olcay'dan gelen 3 sayılık basketle milliler mücadelede ilk defa öne geçti. (21-19) Mücadelede 16. dakika oynanırken ay-yıldızlılarda Tilbe'den gelen 3 sayılık basket, farkı 5 sayıya çıkardı. (26-21) Mücadelenin ilk yarısında milliler 5 sayılık farkı koruyarak devreyi 35-30 önde kapattı. Üçüncü periyotun ilk bölümü karşılıklı sayılarla başlarken, Ayşe Cora'nın 2 sayılık basketi ve Tuğçe Canitez'in 3 sayılık basketiyle 23. dakikada ay-yıldızlılar farkı çift hanelere çıkardı. (44-33) Mücadelede 25. dakika oynanırken Polonya boyalı alanda bulduğu bir sayı ve hemen ardından Pawlak'ın elinden bulduğu 3 sayı ile farkı 7'ye indirdi. (44-37) Oyunun temposunu iyi ayarlayan milliler, hücumları da iyi değerlendirerek etkili oldu. Hollingsworth'un ve Olcay'ın hücumdaki etkili oyunuyla son 10 dakikalık bölüme 56-42 üstün giren ay-yıldızlılar, 35. dakika sonunda da durumu 66-49'a getirerek farkı 17 sayıya çıkardı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, mücadeleden 73-53 galip ayrıldı.

Salon: Ankara
Hakemler: Ventsislav Velikov xx, Kfır Mualem xx, Evgeny Vetrov xx
Türkiye: Pelin Derya Bilgiç x 3, Ayşe Cora xx 7, Olcay Çakır Turgut xxx 11, Bahar Çağlar xx 5, Tuğçe Canitez xxx 10, Hollingsworth xxx 14, Tilbe Şenyürek x 5, Cansu Köksal xxx 14, Elif Emirtekin, Merve Aydın x 4, İlayda Güner x, Esra Ural Topuz x
Polonya: Stankiewicz x 2, Zietara x 6, Zurowska x 2, Makurat x, Adamowicz x, Skobel x, Kaczmarczyk xx 8, Gajda xx 9, Pobozy x 1, Pawlak xxx 12, Szajtauer x 2, Misiek xx 11
1. Periyot: 9-16 (Polanya lehine)
Devre: 35-30 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 56-42 (Türkiye lehine)
(Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Lübnanlı mevkidaşıyla bir araya gelecek
Irak'a yardım malzemesi taşıyan AFAD tırı devrildi: 2 yaralı
Pınar Karşıyaka, Rus ekibi yendi
4 bölge karantinaya alındı
Hariri Fransa'ya gidecek
Dışişleri'nden ABD'ye nota
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ABD'de ilkokula silahlı saldırı
ABD'de ilkokula silahlı saldırı
Irak Başbakanı İbadi sert çıktı: Tahmin edemeyecekleri adımlar atacağız
Irak Başbakanı İbadi sert çıktı: Tahmin edemeyecekleri adımlar atacağız
Zimbabve'de darbe oldu! Ordu yönetime el koydu
Zimbabve'de darbe oldu! Ordu yönetime el koydu
Yılbaşı ikramiyesi belli oldu
Yılbaşı ikramiyesi belli oldu
Cumhurbaşkanı duyurdu, Başbakan gözaltında
Cumhurbaşkanı duyurdu, Başbakan gözaltında
Bakanlıktan DEAŞ'lıların Rakka'dan tahliyesiyle ilgili açıklama
Bakanlıktan DEAŞ'lıların Rakka'dan tahliyesiyle ilgili açıklama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Lübnanlı mevkidaşıyla bir araya gelecek
Lübnanlı mevkidaşıyla bir araya gelecek
Irak'a yardım malzemesi taşıyan AFAD tırı devrildi: 2 yaralı
Irak'a yardım malzemesi taşıyan AFAD tırı devrildi: 2 yaralı
Pınar Karşıyaka, Rus ekibi yendi
Pınar Karşıyaka, Rus ekibi yendi
4 bölge karantinaya alındı
4 bölge karantinaya alındı
Hariri Fransa'ya gidecek
Hariri Fransa'ya gidecek
Dışişleri'nden ABD'ye nota
Dışişleri'nden ABD'ye nota
Türkiye ikide iki yaptı
Türkiye ikide iki yaptı
Dikkatsiz sürücü can aldı: Feci kaza kamerada
Dikkatsiz sürücü can aldı: Feci kaza kamerada
Ağrı şehidi memleketine uğurlandı
Ağrı şehidi memleketine uğurlandı
Süleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağız
Süleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağız
Solo Türk'ten nefes kesen gösteri
Solo Türk'ten nefes kesen gösteri
FETÖ'den aranıyordu: Yakalandı
FETÖ'den aranıyordu: Yakalandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English