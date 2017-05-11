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Türkiye için tarihi gün! İlk uzun menzilli füze testi geçti
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Türkiye için tarihi gün! İlk uzun menzilli füze testi geçti

TÜRKİYE tarihinde ilk kez uzun menzilli füze denemesi yaptı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yaptığı son dakika açıklamasında denemenin Sinop'ta başarıyla tamamlandığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi Bora'nın Sinop'ta başarıyla test edildiği açıkladı. Işık, "Türkiye artık kendi füzesini yapma durumuna geldi, gurur duyuyoruz" dedi.

Ülkemizin ilk uzun menzilli füzesi olma özelliği taşıyan Bora'nın çapı 610 mm, ağırlığı 2500 kg ve savaş başlığı 450 kilogram olan füzenin sapma (cep) oranı 50 metreden küçük. Roketin GNSS / İNS ve sadece İNS navigasyon olarak hedefe yönelen iki türü çeşidi bulunuyor.

YENİ FÜZELER ENVANTERE GİRİYOR

Roketsan Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Hüdai Özdamar, topçu roketlerinin yanında taktik füze sistemlerinin de hem TSK, hem de yurtdışı dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri tarafından operasyonel olarak kullanıldığını belirtti.

Özdamar, son dönemde geliştirilen füzelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"2,75 inç CİRİT lazer güdümlü füzemiz, insansız hava araçlarından atılan MAM-L akıllı füzemiz, helikopterlerden, kara araçlarından ve hava platformlarından atılan uzun menzilli antitank füzelerimiz, kara araçlarından, tripoddan atılan orta menzilli antitank füzelerimiz, savaş uçaklarından atılan 250 kilometre menzilli stand-off SOM füzesi, hava araçlarından, savaş uçaklarından bırakılacak güdümsüz bombaları güdümlü hale getiren TEBER güdüm kitlerimiz, bu yıl içerisinde tamamı TSK envanterinde olacak."

200 KİLOMETREDEN UZUN MENZİLE ATIŞ

Fuarda ilk kez KAAN füzesinin mühimmat ve silah sistemini sergilediklerini ifade eden Özdamar, "Bir süredir envanterde olan bir sistemimiz. 200 kilometreden daha uzun menzillere çok hassas atım gerçekleştirebilen, harp başlığı etkinliği açısından hedef bölgesinde beklenen tesiri sağlayan bir füzemiz. Özgün milli komponentler kullanarak üretmiş olduğumuz, yazılımından üzerindeki tüm komponentlere kadar ROKETSAN tarafından üretilip teslim edilen bir sistem" diye konuştu.

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