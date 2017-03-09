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Türkiye için petrol ve doğalgaz müjdesi! Petrol araması yapılacak
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Türkiye için petrol ve doğalgaz müjdesi! Petrol araması yapılacak

TÜRKİYE petrol arayışlarına devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ABD'de açıkladı. Türkiye Akdeniz ve Karadeniz'de iki gemiyle büyük bir petrol araması başlatıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin bu yıl Karadeniz ve Akdeniz olmak üzere arama ve sondaj konularında önemli ve büyük hamleleri olacak. Birinci sismik arama gemimiz Barbaros Hayrettin'den sonra ikinci gemimiz ile Akdeniz ve Karadeniz sularında daha aktif iki boyutlu ve üç boyutlu sismik çalışmaları başlıyor.

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen IHS CERAWeek 2017 Enerji Konferansı'na katılan Albayrak, petrol ve doğalgaz aramalarına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, Türkiye'nin, enerji alanında önemli değişikliklerin, yatırımların ve hamlelerin gerçekleşeceği yeni bir döneme girdiğini söyledi.

YÜZDE 60'DAN FAZLASI ÇEVREMİZDE

Dünyadaki petrol ve doğalgazın yüzde 60'ından fazlasının Türkiye'nin yakın çevresindeki bölgede bulunduğuna dikkati çeken Albayrak, "Dört bir tarafında birçok enerji kaynağı ve zenginlikler bulunan Türkiye'nin, bölgesindeki en istikrarlı ve güçlü ülke olmasının getirdiği sorumluluk ve enerji arz güvenliğinde oynadığı rolü itibarıyla, ülkemiz gelecek dönemde de kararlı ve yoğun çalışmaya devam edecek." diye konuştu.

KARADENİZ VE AKDENİZ'DE BÜYÜK PETROL ARAMASI

Bakan Albayrak, Türkiye'nin son yıllarda doğalgaz depolama ve kaynak çeşitliliği konusunda çok önemli yatırımlar yapmaya başladığının altını çizerek, birçok alanda yatırımların hayata geçirilmesine devam edileceğini belirtti. Bakanlık olarak son dönemde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına daha da hız verdiklerini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Özellikle bu yıl Karadeniz ve Akdeniz olmak üzere arama ve sondaj konularında önemli hamlelerimiz olacak. Birinci sismik arama gemimiz Barbaros Hayrettin'den sonra ikinci gemimiz ile Akdeniz ve Karadeniz sularında daha aktif iki boyutlu ve üç boyutlu sismik çalışmaların yanında, her iki denizimizde de arama faaliyet sürecimizi başlatacağız. Türkiye için artık birçok alanda daha önemli hamlelerin yapılması gereken bir sürece giriyoruz."

BÜYÜK TÜRKİYE HEDEFİ

Albayrak, dünyanın en büyük ve en prestijli enerji konferanslarından biri olan CERAWeek kapsamında ülke adına çok verimli görüşmeler gerçekleştirildiklerini belirtti. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini "çok iştahlı" bulduğunu belirten Albayrak, bunun gelecek dönemde "Büyük Türkiye" hedefine ulaşılma noktasında umut verici olduğunu vurguladı.

Albayrak, konferans kapsamında yürüttüğü görüşmelere ilişkin şunları söyledi:

"CERAWeek, her yıl gerçekleştirilen çok önemli bir enerji konferansı. Dünyanın dört bir yanından enerji sektöründeki firmaların, ülkelerin, bakanların katıldığı çok önemli bir organizasyon. Bu sene birçok gündem maddesi doğrultusunda kritik görüşmeler gerçekleştirdik. Bölgemizin enerji politikaları noktasında çok kritik mevzuları muhataplarımızla değerlendirdik. Özellikle Türkiye'nin mevcut konumu noktasında çok önemli fikir alışverişlerinde bulunduk. Yabancı sermayenin Türkiye'nin enerji alanındaki farklı yatırımların hayata geçirilmesi konusundaki katkılarına ilişkin önemli görüşmeler yaptık."

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