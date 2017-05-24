'Türkiye Huzur-6' uygulaması İstanbul'da başladı

'Türkiye Huzur-6' uygulaması kapsamında İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla genel asayiş denetimi düzenleniyor.
"Türkiye Huzur-6" uygulaması kapsamında İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla genel asayiş denetimi düzenleniyor. Ülke genelinde bu akşam 6'ncısı düzenlenen uygulama akşam saatlerinde başladı. İstanbul'un 39 ilçesinde 5 bin polisin katıldığı uygulama kapsamında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda aranan şahıslar, uyuşturucu madde , silah ve bıçak taşıyan şüpheliler gözaltına alınarak adli işlem uygulanıyor. 5 bin polisin karadan gerçekleştirdiği operasyona polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü. Türkiye Huzur-6 uygulaması kapsamında İstanbul'da Şişli Valikonağı Caddesi'nde de oluşturulan noktada yapılan denetlemeler sonucunda uyuşturucu madde bulunduran 1 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yine aynı uygulamada Fatih, Abdülezelpaşa Caddesi üzerinde kurulan arama noktasında hakkında arama kararı çıkartılan 2 kişide gözaltına alındı. Ekipler tarafından oluşturulan noktalarda kontrollerin gece saat 23.00'a kadar süreceği öğrenildi. (Metin Başar - Oğuzcan Yazar - Volkan Kayalar /İHA)
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