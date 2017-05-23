Türkiye-Gürcistan arasında imzalar atıldı

Başbakan Binali Yıldırım'ın Gürcistan temasları kapsamında iki ülke arasında hukuk, ticaret, ekonomi alanlarında anlaşmalar imzalandı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın Gürcistan temasları kapsamında iki ülke arasında hukuk, ticaret, ekonomi alanlarında anlaşmalar imzalandı. Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan'da temaslarını sürdürüyor. Başbakan Yıldırım'ın temasları kapsamında Tiflis'te iki ülke arasında Türkiye ve Gürcistan Adalet Bakanlıkları arasında Ortak İşbirliği Prosedürü, Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına İlişkin Bildirge, Gürcistan Hükümeti ile Türkiye Hükümeti arasında Kültürel Alanda İşbirliği Programı, Gürcistan Adalet Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında Siber Güvenlik Alanında İşbirliğine İlişkin Bildiri imzalandı.
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