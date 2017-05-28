Türkiye Golf Turu'nun 7. Ayağı Samsun'da sona erdi

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2017 faaliyet programında yer alan TGF Golf Turu 7.

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2017 faaliyet programında yer alan TGF Golf Turu 7.

Ayak mücadelesi Samsun'da tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde yapılan organizasyonun üçüncü gününde Klassis Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, National Antalya Gençler Golf Akademisi, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, National BGK, İstanbul Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü'nden ve ferdi lisanslı 26 sporcu mücadele etti. Samsun Golf Sahası'nda oynanan turnuvada erkekler kategorisinde National Antalya Gençler Golf Akademisi'nden Taner Yamaç toplamda 218 gross skorla müsabakayı ilk sırada tamamladı. Kemer Golf Kulübü'nden Leon Açıkalın 222 gross skorla ikinci, National Antalya Gençler Golf Akademisi'nden Berk Çelik 227 gross skorla üçüncü oldu.

Bayanlar kategorisinde Serik BGA'dan Gülten Gül Gözüyanık üç gün toplamında 242 gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Serra Evrengil 243 gross skorla ikinci ve Klassis Golf Kulübü'nden Tuğçe Erden 247 gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

TGF Golf Turu 8. Ayak müsabakası, 7 - 9 Temmuz tarihleri arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde oynanacak.

