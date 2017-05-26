Türkiye Golf Turu'nun 7. Ayağı Samsun'da başladı

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2017 faaliyet programında yer alan TGF Golf Turu 7. Ayak mücadelesi Samsun'da başladı.

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2017 faaliyet programında yer alan TGF Golf Turu 7. Ayak mücadelesi Samsun'da başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde yapılan organizasyonun ilk gününde Klassis Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, National Antalya Gençler Golf Akademisi, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, National BGK, İstanbul Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü ve ferdi lisanslı 26 sporcu mücadele etti.

Samsun Golf Sahası'nda oynanan turnuvanın 1. raundunda erkekler kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Leon Açıkalın 72 gross skorla (+2) günü ilk sırada tamamladı. National Antalya Gençler Golf Akademisi'nden Berk Çelik ve Taner Yamaç ise 74 gross skorla (+4) ikinci sırada yer aldılar.

Bayanlar kategorisinde Klassis Golf Kulübü'nden Tuğçe Erden ve Kemer Golf Kulübü'nden Serra Evrengil 81 gross skorla (+11) birinciliği paylaşırken, Serik BGA'dan Gülten Gül Gözüyanık 84 gross skorla (+14) ikinci durumda bulunuyor.

TGF Golf Turu 7. Ayak Turnuvası, 27 Mayıs Cumartesi oynanacak ikinci raund mücadelesiyle devam edecek.

