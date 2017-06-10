Türkiye golf tarihinde bir ilk

Challenge Tour'un faaliyet takviminde yer alan KPMG Trophy turnuvasında mücadele eden milli golfçü Ali Altuntaş, yurt dışında yapılan Challenge Tour organizasyonlarında profesyonel olarak oynayıp elemeleri geçen ilk Türk golfçü oldu.

Challenge Tour'un faaliyet takviminde yer alan KPMG Trophy turnuvasında mücadele eden milli golfçü Ali Altuntaş, yurt dışında yapılan Challenge Tour organizasyonlarında profesyonel olarak oynayıp elemeleri geçen ilk Türk golfçü oldu.

Belçika'nın Lasne şehrindeki Royal Waterloo Golf Kulübü'nde oynanan KPMG Trophy turnuvasında Ali Altuntaş elemeleri geçti.

30'u aşkın ülkeden 156 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda ikinci raunt sonunda -4 oynayarak 33. sıraya yükselen Altuntaş, elemeleri geçerek üçüncü ve dördüncü rauntta oynamaya hak kazandı.

Milli oyuncu, bu başarısıyla yurt dışında yapılan Challenge Tour organizasyonlarında elemeleri geçen ilk Türk profesyonel golfçü unvanını elde etti.

11 Haziran Pazar günü final raundunun ardından sona erecek organizasyonda dereceye giren oyunculara toplamda 170 bin Euro para ödüllü dağıtılacak.

