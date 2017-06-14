Türkiye genelinde mevsimlik işçilere kimlik uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde inşaat işçilerine ve mevsimlik işçilere yönelik kimlik uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde inşaat işçilerine ve mevsimlik işçilere yönelik kimlik uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran 2017 günü 06.00/10.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak mevsimlik işçiler ile inşaat işçilerine yönelik olarak terör/asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Suça karışmış veya aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, mevsimlik işçiler ve inşaat işçilerinin konakladıkları/barındıkları yerler kontrol edilerek inşaatlar, şantiye alanları ve toplu kalınan yerlerde arama yapıldı.

11 bin 262 personelin katıldığı uygulamada; 81 bin 645 şahıs sorgulanırken terör suçundan aranan 7 şahıs ve asayiş suçlarından aranan 117 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 12 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, çeşitli ebatlarda 201 adet fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

