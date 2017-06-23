Türkiye genelinde 'Huzur Arefe' operasyonu

Türkiye genelinde 81 ilde başlatılan ve bayram süresince devam edecek uygulamalar kapsamında, İstanbul'da gerçekleştirilen uygulamalara narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis katılıyor.

Bayram tatili için şehir dışına çıkanların yoğunluk oluşturduğu Pendik İskelesi'nde, araçların iç ve bagaj kısımları tek tek arandı.

Ekipler, kontrollerde şahısların da üst aramasını da gerçekleştirirken, şüpheli şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Bayram nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu iskele önünde ekipler, araçların gerekli kontrollerini sağladıktan sonra gemiye geçişine izin veriyor.