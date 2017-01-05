05.01.2017 16:34 Türkiye futsalda rövanşı aldı

2018 UEFA Futsal Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarını Yalova'da sürdüren A Milli Futsal Takımı, Moldova ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 4-1 kazandı. 2018 UEFA Futsal Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarını Yalova'da sürdüren A Milli Futsal Takımı, Moldova ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 4-1 kazandı.



90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Hilotii Oleg'in golü sonrasında 1-0 geride kapatan milliler, ikinci yarıda Cem Kestin, Kenan Köseoğlu, Serhat Çiçek, Muhammet Altunay golleriyle maçı 4-1 kazanmayı başardı. Futsal ve Plaj Milli Takımlar Sorumlusu Cem Pamiroğlu, "Nisan ayında ev sahipliği yapacağımız ve Kocaeli Üniversitesi'nde oynayacağımız Avrupa Şampiyonası eleme maçlarına hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki ayda Yalova'da oynamak istediğimiz bir hazırlık maçı var. Bu maçların semerelerini nisan ayındaki maçlarda göreceğiz. Rakiplerimiz de belli oldu. Rusya, Slovakya ve 1. Tur F Grubu birincisi de 4. rakibimiz olacak. En büyük amacımız 1. Turda birinci olmak ya da 2. Turda play-off oynayıp Avrupa Şampiyonası'na katılmak en büyük hedefimiz" dedi.



Milli Futsal takımının Yalova'da oynanan maçlarda en golcü isim olan Serhat Çiçek, "Güzel maçlar oynadık. Bugün galip geldiğimiz için mutluyuz. Avrupa Şampiyonası ön elemesi oynayacağız. Burada başarılı olup şampiyonaya katılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Salon: 90. Yıl Spor Salonu



Hakemler: Ozan Soykan xx, Fatma Özlem Tursun xx



Türkiye: Serkan Mutlu xxx, Serhat Çiçek xxx, Kenan Köseoğlu xxx, Cem Keskin xxx, Cihan Özcan xxx-(Mehmet Aşlamacı xxx, Tugay Şahin xxx, Enes Bayraktar xxx, Muhammet Altunay xxx, Murat Açıkel xxx, Hüseyin Kınlak xxx, Talha Can Vardar xxx)



Moldova: Neagu Nicolae xx, Burdujel Constantin xx, Lascu Andrian xx, Obada Cristian xx, Tacot Sergiu xx-(Chitoroaghi Oleg xx, Timbalist Alexandr xx, Podlesnov Leonid xx, Nicolaiciuc Sergiu xx, Negara Andrei xx, Hilotii Oleg xx, Hoderean Eduard xx, Munteanu Sergiu xx)



Goller: Cem Keskin, Kenan Köseoğlu, Serhat Çiçek, Muhammet Altunay (Türkiye), Hilotii Oleg (Moldova)

