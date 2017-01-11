11.01.2017 13:43 Türkiye, Fitch'in listesinden çıkamadı

Fitch, sistemik riske karşı yüksek kırılganlığa sahip gelişmekte olan ülkelerin sayısını 5'ten 3'e indirdi. Türkiye, bu 3 ülkeden biri oldu. Fitch, sistemik riske karşı yüksek kırılganlığa sahip gelişmekte olan ülkelerin sayısını 5'ten 3'e indirdi. Türkiye, bu 3 ülkeden biri oldu.



Ulslararası kredi değerlendime kuruluşu Fitch Ratings'in bugün yayınladığı Makro-İhtiyati Risk Monitörü raporunu açıkladı. Buna göre; 2016 yılında makro ihtiyati risk göstergesi (MPI) sistemik riske karşı yüksek kırılganlığa işaret eden MPI 3 seviyesinde olan gelişmekte olan ülkelerin sayısı 5'ten 3'e geriledi. Etiyopya, Türkiye ve Venezuela MPI 3 seviyesinde kalırken, Bolivya ve Çin için gösterge değerleri MPI 3'ten MPI 1'e geriledi.



2016 yılında reel kredi büyümesi 2009 yılındaki global finansal krizden bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleştiği açıklandı. Kuruluşun tahminlerinde küresel medyan reel kredi büyümesi 2016'da 2015 yılındaki yüzde 5,5'ten yüzde 2,9'a geriledi. Fitch, Mayıs 2016'da yayınlanan raporda büyüme yüzde 3,7 tahmin edilmişti.

