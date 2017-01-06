Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dak ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dak ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarındaki artışa ilişkin, 'Un fiyatlarındaki yüzde 25-30'luk artış spekülatif bir artıştır. Un fiyatlarında bir iyileşme olmazsa fiyat artışı yüzde 10 olarak gerçekleşir' dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarındaki artışa ilişkin, "Un fiyatlarındaki yüzde 25-30'luk artış spekülatif bir artıştır. Un fiyatlarında bir iyileşme olmazsa fiyat artışı yüzde 10 olarak gerçekleşir" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarında yaşanan artışa paralel olarak 2017 yılında uygulanması düşünülen ekmek fiyatları ve ekmek israfını önlenmesine yönelik çalışmaları basın mensupları ile paylaştı. Balcı, un fiyatlarında bugüne kadar görülmemiş bir artışın söz konusu olduğunu belirterek, "2 ay önce 62 liraya aldığımız un fiyatını 79-82 lira olduğunu görüyoruz. Un fiyatlarındaki yüzde 25-30'luk artış spekülatif bir artıştır" şeklinde konuştu.

"Ülkemizin içinde bulunduğu bu hassas dönemde yüzde 25-30'luk bu artışı kabul etmek mümkün değil" diyen Balcı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Ülkemizde buğday sıkıntısı yokken, her zamankinden daha fazla üretim olmasına rağmen, tüketimden fazla üretim gerçekleşmesine rağmen, ihracatın geçmiş yıllara oranla bu yıl 500 bin ton fazla olmasına rağmen Kasım ve Aralık ayından itibaren un fiyatlarını 79 lira 82 lira gibi fiyatlar arasında değişmesi, 62 liradan bu fiyatlara çıkması fırıncı esnafımızı tamamen bir çıkmaza sokmuştur."

"Undaki yüzde 27 ve yüzde 30 artışın enflasyonun çok üstünde"

Söz konusu artışın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bildirildiğini kaydeden Balcı, "Bakanlığımızın çalışma yapmasını bekliyoruz. Konuyu bakanımıza ilettik. Sayın Bakanımızın ve Bakanlığımızın alacağı tedbirleri fırıncı esnafımız sabırsızlıkla beklemektedir. Aksi takdirde bunun ekmeğe yansımasının normal bir fiyat artışı olmayacağını söyleyebiliriz. Undaki yüzde 27 ve yüzde 30 artışın enflasyonun çok üstünde olduğunu görüyoruz. Undaki artış buğday sıkıntısı olmamasına rağmen yıllık enflasyonla paralel bir artış olmuş olsa biz bugün burada un fiyatlarını konuşmuyor olurduk. Bakanlığın yapacağı çalışmayı fırıncı esnafı olarak sabırla en yakın zamanda gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Aksi halde undaki bu artışın ekmek maliyetlerine yansımasının yüksek olacağını ifade etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Ekmek israfı

Balcı, Türkiye'de ekmek israfının çok fazla olduğuna vurgu yaparak, konuya ilişkin şunları söyledi:

"2 yıl önce günde 6 milyon ekmek israf edilirken başlatmış olduğumuz çalışma neticesinde bunu düşürdük. Bunun ekonomiye katkısı ise yılda 2.8 milyar dolar. Yılda 384 milyon adet ekmeğin israf edilmesini önlemiş bulunmaktayız."

Balcı, ruhsat olmayan yerlere ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Tarım İl Müdürlüklerinin üretim izin belgesi, kayıt belgesi vermeyeceğini, merdiven altı üretimin olmayacağını bildirdi.

"Fiyat artışı yüzde 10 olarak gerçekleşir"

Balcı, fiyatlarla ilgili bir çalışma gerçekleştirilmediği takdirde Ankara ilini baz alarak ekmek fiyatına ilişkin "Bu un fiyatlarında bir iyileşme olmazsa fiyat artışı yüzde 10 olarak gerçekleşir. 1 Lira 10 kuruşa tekabül eder" dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Halep'ten getirilen yaralılardan 62'si hayatını kaybetti
Hani ilçesinde diyaliz hastalarına müjde
Başkan Karaçoban'dan teröre tepki
CHP'den Şehit ailelerine taziye ziyareti
Siirt'te FETÖ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
Kartal Belediyesi solucan gübresi üretimine devam ediyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İzmir Adliyesi önünde patlama!
İzmir Adliyesi önünde patlama!
İzmir’deki saldırının ardından ABD’den uyarı!
İzmir’deki saldırının ardından ABD’den uyarı!
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
Kılıçdaroğlu`ndan Mecliste eylem hazırlığı: Pazartesi'den itibaren TV'lerinizi açın!
Kılıçdaroğlu`ndan Mecliste eylem hazırlığı: Pazartesi'den itibaren TV'lerinizi açın!
HDP ilk kez PKK'nın saldırısını kınadı!
HDP ilk kez PKK'nın saldırısını kınadı!
İzmir saldırısı polisin teröristlerle çatışma görüntüleri!
İzmir saldırısı polisin teröristlerle çatışma görüntüleri!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Halep'ten getirilen yaralılardan 62'si hayatını kaybetti
Halep'ten getirilen yaralılardan 62'si hayatını kaybetti
Hani ilçesinde diyaliz hastalarına müjde
Hani ilçesinde diyaliz hastalarına müjde
Başkan Karaçoban'dan teröre tepki
Başkan Karaçoban'dan teröre tepki
CHP'den Şehit ailelerine taziye ziyareti
CHP'den Şehit ailelerine taziye ziyareti
Siirt'te FETÖ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
Siirt'te FETÖ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
Kartal Belediyesi solucan gübresi üretimine devam ediyor
Kartal Belediyesi solucan gübresi üretimine devam ediyor
Çorlu'da yağmur caddeleri dereye çevirdi
Çorlu'da yağmur caddeleri dereye çevirdi
'Mazide kalan manşetler' sergisi açılacak
'Mazide kalan manşetler' sergisi açılacak
Hizan Kaymakamı Şehit polis için taziye mesajı yayımladı
Hizan Kaymakamı Şehit polis için taziye mesajı yayımladı
Çocuklar kukla tiyatrosu ile eğlendi
Çocuklar kukla tiyatrosu ile eğlendi
Başkan Altepe, TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu'nu ağırladı
Başkan Altepe, TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu'nu ağırladı
Halep'ten getirilen yaralılardan 62'si hayatını kaybetti
Halep'ten getirilen yaralılardan 62'si hayatını kaybetti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English