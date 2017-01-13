13.01.2017 15:10 Türkiye erken seçime gidecek mi ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de görüşülen anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erken seçim tartışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Parlamento çalışamaz hale getirilirse düşünülmeyecek şeyler değil' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de görüşülen anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erken seçim tartışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parlamento çalışamaz hale getirilirse düşünülmeyecek şeyler değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Kısıklı'daki Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de görüşülen anayasa değişikliği görüşmelerinde yaşanan kavgayla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Öncelikle 8 madde bu gece itibariyle parlamentoda müzakerelerde demokratik olmayan yaklaşımlarla olsa da geçti. Gönlümüz kürsü adabına uygun bir şekilde herkesin demokratik hakkını en güzel şekilde kürsüde kullanması, oradan düşüncelerini, partilerinin düşüncelerini ifadelerini orada ortaya koymalarıydı. Başından itibaren ne yazıkki böyle olmadı. 8 madde öyle ya da böyle geçti. Bundan sonra temenni ederiz ki çok daha sakin bir havada ve demokrasinin adabına uygun bir şekilde devam etsin. Bir milletvekilinin burnunun kırılması, bir milletvekilinin afedersiniz ayağının dişlenmesi gibi çirkin durumların olması hiçbir milletvekiline yakışır bir şey değil. Böyle şeyleri arzu etmezdik. Ne yazık ki öyle ya da böyle bu işin biteceğine inanıyorum. Bu hafta içinde biter, işin asıl sahibine gidecek millete gidecek. Millet bunun asıl sahibi. Millet bunun asıl kararını verecek. Bu telaş niye öyleyse kürsüyü kırmak katiplerin çevresindeki çiçekleri atmak. Eninde sonunda buradaki arkadaşlar milletin vekilleri. Asıl değil neyi bekliyorlar. Milletimiz 330 aşılırsa bize gelsin diyor. Milletimiz 'Bu işin gerçek sahibi benim' diyor. Meydanlarda yeni bir anaya sözü verilmişti" dedi.



"TÜRKİYE'DE TEK ADAMCILIK BUGÜNE KADAR UYGULAMASINI YAPAN SİYASİ PARTİ ANA MUHALEFET PARTİSİ, CHP'DİR"

Tek adamcılık eleştirilerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek adamcılık lafları ediyor. Türkiye'de tek adamcılık bugüne kadar uygulamasını yapan siyasi parti ana muhalefet partisi, CHP'dir. Kuruluşundan tek adam üzerine gelişmiş daha da ileri gittiler il başkanlarını vali ve belediye başkanı yapmışlardır. Bunu bizim siyasi tarihimizin kayıtlarında görmek mümkün. Kimi nereden dolanıp aldatmaya kalkacaksınız" dedi.



"PARLAMENTO ÇALIŞILAMAZA HALE GETİRİLİRSE BUNLAR DÜŞÜNÜLMEYECEK ŞEYLER DEĞİL"

Başkanlık sistemini de değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tutulduğu ülkelere baktığımızda gelişmiş ülkelerde Başkanlık ya da yarı başkanlık ile bu tür sistemlerin oturduğu görünüyor. İşin gelip dayanacağı yer başarılı yönetici siyasilerdir. Yönetici ve siyasetçi başarılıysa netice almak mümkün. Ama değilse netice almak mümkün değildir. Parlamenter demokrasi uyguluyoruz şu anda sağa sola çekmeye gerek yok. Burada da alınan neticeler ortada. İş eninde sonunda siyasetçilere dayanıyor. Koalisyonlar yaşadık. Koalisyonlarla netice alındı mı? 15-16 ay ortalamayla bu ülkede hükümetler gördük. 15 ay ortalamayla yaşanan bir süreçte netice alınabilir mi? Türkiye Cumhuriyet tarihinde bunun neticesini alamadık. 14 sene önce partimizi kurduğumuz zaman benim bir sözüm vardı. 'Bundan sonra koalisyonlar dönemi olmayacak.' Söylemiştim. Vaadedilen süre nedir? 5 yıldır. İlk önce 5 yıl sonra dört yıl kararı alındı. Biz hiçbir zaman erken seçimin isabetli olacağını düşünmedik. Şu anda gündeme gelen konu çok farklı. Parlamento çalışılamaza hale getirilirse bunlar düşünülmeyecek şeyler değil. Hedef samimi bir şekilde, dürüst bir şekilde, düşünceleriniz güzel bir şeklide parlamentoda söyleyin. Şu ilk turda görülüğü kadarıyla 338-348 arasında oldu. Kalan maddeler bu şeklide müzakere edilikten sonra parlamento aynı istikrarını ortaya koyarsa iş asıl sahibine gidecektir. Milletimize gidecek milletimizin vereceği karar neyse hepimiz o karara evet diyeceğiz saygı duyacağız" dedi.



DÖVİZ ÇAĞRISI

"Kimse yastığının altında dövizi biriktirmesin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medcezir hareketi gibi oldu artık. Bir konuşma yapıyorsunuz iniveriyor. Sonra tekrar çıkıveriyor. Gerek hükümetteki arkadaşları gerek danışmanlarım tekrar bir değerlendirme yapacak. Ülkecek herhangi birşey söz konusu değil. Kimse yastığının altında dövizi biriktirmesin. Bunları TL'ye dönüştürsün. İnanıyorum ki piyasalar çok daha rahatlayacak. Bunu tekrar yaparsak çok daha stabil olacak. Maliye Bakanlığımızın kampanyaya çok ciddi bir geri dönüşüm oldu. Bundan sonra da bunu yerli parayla ithalat ve ihracatın yapılması konusunda anlaşmaya vardığımız ülkeler var. Bu da arttığında döviz kurunun baskısı para üzerinde ciddi manada azalacaktır" ifadelerini kaydetti.



