Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Türkiye ekonomisi yüzde 5 büyüdü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Türkiye ekonomisi yüzde 5 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdü.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı birinci çeyrek (Ocak-Mart) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verileri açıklandı. Buna göre; gayrisafi yurtiçi hasıla ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 arttı. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 14,3 artarak 641 milyar 584 milyon TL oldu.
Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3,2, sanayi sektörü yüzde 5,3, inşaat sektörü yüzde 3,7 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5,2 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 arttı.
Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 5,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 9,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,2 arttı.
Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 10,6, ithalatı ise yüzde 0,8 arttı.
İşgücü ödemeleri, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,6 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 20,2 arttı.
İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 41 iken bu oran 2017 yılının birinci çeyreğinde yüzde 39,7 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 39,5'ten yüzde 41,3'e yükseldi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Maliye Bakanı Ağbal büyüme rakamlarını değerlendirdi
3 şehit verilen Elazığ saldırısı ile ilgili sıcak gelişme
Ozan Tufan'ın da gözaltına alındığı lüks araç operasyonu kamerada
Kayıt dışı çalışan kadınlar istihdama kazandırılıyor
Serinlerken enfeksiyon kapmayın
Rhodolfo resmen açıklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
Arda Turan'dan Terim'e jet cevap!
Arda Turan'dan Terim'e jet cevap!
Balıkesirli Erkoç 22 saat oruç tutuyor
Balıkesirli Erkoç 22 saat oruç tutuyor
Beşiktaş'ın ilk transfer bombası! Titi resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş'ın ilk transfer bombası! Titi resmen Beşiktaş'ta
A Milliler Kosova'yı yıktı! 4-1
A Milliler Kosova'yı yıktı! 4-1
Bankada parası olanlar dikkat son gün 15 Temmuz
Bankada parası olanlar dikkat son gün 15 Temmuz
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Maliye Bakanı Ağbal büyüme rakamlarını değerlendirdi
Maliye Bakanı Ağbal büyüme rakamlarını değerlendirdi
3 şehit verilen Elazığ saldırısı ile ilgili sıcak gelişme
3 şehit verilen Elazığ saldırısı ile ilgili sıcak gelişme
Ozan Tufan'ın da gözaltına alındığı lüks araç operasyonu kamerada
Ozan Tufan'ın da gözaltına alındığı lüks araç operasyonu kamerada
Kayıt dışı çalışan kadınlar istihdama kazandırılıyor
Kayıt dışı çalışan kadınlar istihdama kazandırılıyor
Serinlerken enfeksiyon kapmayın
Serinlerken enfeksiyon kapmayın
Rhodolfo resmen açıklandı
Rhodolfo resmen açıklandı
Milli futbolcu Enes Ünal'a havalimanı'nda şok gözaltı
Milli futbolcu Enes Ünal'a havalimanı'nda şok gözaltı
Yürek burkan görüntü
Yürek burkan görüntü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yenileme başladı! Trafik felç
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yenileme başladı! Trafik felç
İstanbul'un göbeğinde genç kızın içler acısı hali
İstanbul'un göbeğinde genç kızın içler acısı hali
Türkiye ile Azerbaycan'dan ortak tatbikat
Türkiye ile Azerbaycan'dan ortak tatbikat

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English