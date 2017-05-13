Türkiye'den Sudan'ın yeni hükümetine destek mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da ulusal mutabakat hükümetinin kurulmasını Türkiye'nin memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da ulusal mutabakat hükümetinin kurulmasını Türkiye'nin memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da 10 Ekim 2016 tarihinde kabul edilen Ulusal Diyalog Belgesi'ne uygun olarak ulusal mutabakat hükümetinin kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz ve Afrika'da önemli bir ortak olarak gördüğümüz kardeş ülke Sudan'da sürdürülen toplumsal uzlaşı ve ulusal diyalog çabalarını destekliyoruz" denildi.

Yeni kurulan hükümetin Sudan'ın barış, istikrar ve refahına katkı sağlaması temennisinde bulunulan açıklamada, ulusal mutabakat hükümetine başarı dilekleri iletildi.

(Caner Ünver /İHA)