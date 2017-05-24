Türkiye'den Rusya'ya karşı flaş hamle

TÜRKİYE ile Rusya arasında bir dizi konuda varılan anlaşma sonrası, dakikalar önce Rusya'dan önemli bir açıklama geldi. Rus devlet haber ajansı RIA, Türkiye'nin Rusya'dan ayçiçek yağı ithalatına sınırlama uyguladığını bildirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan TİM, Rusya'dan ithal edilen tüm tarım ürünlerine kısıtlama getirildiğine dair haberleri doğruladı.

RIA'da haberi Rusya'nın Yağ Birliği'nin başında bulunan Mikhail Maltsev'in açıklamalarına dayandırdı. Supitnik'in haberine göre Rusya Yağ Üreticileri Birliği Başkavekili Mihail Maltsev, "Türkiye, vergisiz Rus ayçiçek yağı ithalatına kısıtlama getirdi. Yeniden işleme için yapılan ithalat lisansı başvurularının tamamı kabul edilmiyor. Yüzde 15-30 arasında bir kota uygulanıyor" dedi.

'KOTA, GAYRİRESMİ OLARAK UYGULANIYOR'

Vedomosti gazetesinin 'Türkiye'nin Rusya'dan buğday alımına yeni bir kısıtlama getirdiği' yönündeki haberini yorumlayan Maltsev, şu ifadeleri kullandı: "Aynı durumun ayçiçeği yağı için de geçerli olduğuna dair bilgi aldık. Ayçiçeği yağı sevkiyatında kısıtlama söz konusu. Kota uygulaması, gayriresmi olarak yapılıyor."

Vedomosti gazetesi, Türkiye'nin Rusya'dan buğday alımına yönelik yeni kısıtlamalar getirdiğini yazmıştı.

TİM DOĞRULADI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Rusya'dan ithal edilen tüm tarım ürünlerine kısıtlama getirildiğine dair haberleri doğruladı.