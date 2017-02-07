Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, İsrail parlamentosunun Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş 4 bin konutluk çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail parlamentosunun Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş toplam 4 bin konuttan müteşekkil çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

BU SİYASET ASLA KABUL EDİLEMEZ

Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözüm zeminini tahrip ettiğini kayıt altına alan 23 Aralık 2016 tarihli ve 2334 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına rağmen, İsrail'in ısrarla sürdürdüğü bu siyasetin asla kabul edilemez olduğu kaydedildi.



