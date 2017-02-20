Türkiye'den İran'ın küstah açıklamalarına ayar!

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Türkiye'yi suçlayan ifadelerine tepki göstererek "Ülkesine mülteci olarak sığınanları bile savaşa sürmekten çekinmeyen bir ülke önce kendini gözden geçirsin" açıklaması yaptı.

İran için "Bölgedeki krizler nedeniyle ülkesine mülteci olarak sığınan insanları dahi savaş alanına sürmekten çekinmeyen bir ülkenin bölgedeki gerginliğin ve istikrarsızlığın sorumlusu olarak başkalarını itham etmesini kabul etmek de anlamak da mümkün değildir." ifadesini kullanan Müftüoğlu, İran'ın bu tutumuna rağmen Türkiye'yi suçlamasını eleştirdi.

"AÇIKLAMALARI BM İLE ÇELİŞİYOR"

Müftüoğlu, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'nin, ülkesinin bölge politikalarının takdir edildiği ve adil bulunduğu yönündeki ifadeleri içi ise "Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda bu ülke hakkında yoğun olarak dile getirilen endişe ve şikayetler karşısında büyük bir çelişki oluşturmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"SUÇLAMAK YERİNE KENDİNİ GÖZDEN GEÇİR"

Müftüoğlu, "İran'ın kendisine yönelik eleştirileri dile getiren ülkeleri itham etmek yerine, yapıcı adımlar atması ve bölgesel politikalarını gözden geçirmesi beklenir" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Münih Konferansı'nda İran hakkında yaptığı eleştirilere cevap verirken Çavuşoğlu için 'yapıcılıktan uzak' tanımını kullanmış, Türkiye'yi de akıl almaz iftiralarla suçlayarak "İşgüzar, yasadışı ve gayrimeşru yollara başvurarak terörist gruplara destek verip kan dökülmesine, bölgede istikrarsızlığın ve tansiyonların artmasına neden olanlar, yaptıklarının sorumluluğundan suçlama oyunlarıyla kurtulamazlar" şeklinde konuşmuştu.