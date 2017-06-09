'Türkiye'den giden gemide silah yakalandı' iddialarına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Türkiye'den giden gemide silah yakalandı' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Türkiye'den giden gemide silah yakalandı' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden, 24 Mayıs 2017 tarihli bazı basın yayın organlarında 'Ortalığı karıştıracak iddia: Türkiye'den giden gemide silah yakalandı. Türkiye'den yola çıktığı belirtilen gemiden silah çıktığı öne sürüldü' ve 'Nijerya, Türkiye'den gelen silah yüklü gemiye el koydu. Gemide yapılan aramada 440 pompalı tüfek yakalandı' şeklinde çıkan haberlerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada,"Haberler ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığımızca yapılan araştırma neticesinde, Nijerya'nın Lagos limanında gümrük makamlarınca bir gemide yapılan incelemede gizlenmiş halde bulunan ve el konulan 440 adet pompalı av tüfeğinin ABD den ithal edildiği, bu tüfeklerin ülkemiz ile herhangi bir ilgisinin olmadığı, ülkemizin bahse konu geminin ara limanlarından biri olduğu anlaşılmıştır.

Uluslararası platformlarda ülkemizi zor duruma düşürme ve karalama maksatlı bu haberleri hazırlayan basın yayın organlarını Yüce Milletimizin vicdanına havale ediyoruz" denildi.

