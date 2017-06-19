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Türkiye'den Filistin halkına 'bayram' yardımı
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Türkiye'den Filistin halkına 'bayram' yardımı

Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilerin insani koşullarının iyileştirilmesi ve Filistin'in devlet kapasitesi inşa sürecine destek kapsamında 10 bin tonluk üçüncü insani yardım sevkıyatının Ramazan Bayramı vesilesiyle ilerleyen günlerde Gazze'ye ulaştırılacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilerin insani koşullarının iyileştirilmesi ve Filistin'in devlet kapasitesi inşa sürecine destek kapsamında 10 bin tonluk üçüncü insani yardım sevkıyatının Ramazan Bayramı vesilesiyle ilerleyen günlerde Gazze'ye ulaştırılacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, Filistinlilerin insani koşullarının iyileştirilmesi çabalarına ve Filistin'in devlet kapasitesi inşa sürecine güçlü destek vermektedir. Filistin'e yönelik çeşitli yardımlarımızla tüm Filistin halkına ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede 10 bin tonluk üçüncü insani yardım sevkıyatımızın Ramazan Bayramı vesilesiyle önümüzdeki günlerde Gazze'ye ulaşması öngörülmektedir" denildi.
Filistin Hükümeti genel bütçesine 10 milyon ABD doları nakdi hibe yardımında bulunma kararı alındığı kaydedilen açıklamada, "Türkiye, kronik hal alan elektrik krizinin sahadaki vahim insani durumu daha da ciddileştirdiği Gazze'de 2016 yılında 5 milyon ABD doları tutarında yakıt tedariki finansmanı yapmış olup, halihazırda sorunun orta ve uzun vadeli çözümüne katkı sağlamak amacıyla güneş panelleri yerleştirilmesi üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.
BM'nin Filistin'le ilgili İnsani Fonu'na 500 bin ABD doları maddi katkıda bulunmaya da karar verildiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:
"Türk Kızılayı, Filistin Kızılayı'yla işbirliği içinde Gazze'de 15 bin gıda kolisi ve geleneksel bayramlık dağıtımında bulunmaktadır. 2017 Temmuz ayı itibariyle BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Danışma Komisyonunun başkan yardımcılığı ve bilahare başkanlığını üstlenecek olan ülkemiz, UNRWA'ya düzenli mali ve ayni katkılarının parçası olarak 15 bin ton un yardımı yapmaktadır. 2014 yılında Kahire'de düzenlenen 'Gazze'nin Yeniden İnşası ve Filistin Konferansı'nda ülkemizce 2014-2017 yılları için Filistin'e proje bazında taahhüt edilen 200 milyon ABD doları yardımın 2016 yılı sonu itibariyle 138,3 milyon ABD dolarlık bölümü yerine getirilmiştir. Halihazırda tüm Filistin sathında gerek insani yardım, gerek TİKA vasıtasıyla kalkınma yardımı olarak çok sayıda proje ve faaliyet gerçekleştirmekte olan Türkiye, halkı ve bütün kurumlarıyla Filistin Devleti'nin ve Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."
(Musa Erdoğan /İHA)

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