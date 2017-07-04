Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Türkiye'den Almanya'ya nota
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Türkiye'den Almanya'ya nota

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Almanya'daki Federal Başbakanlık binası önünde Phlipp Ruch adlı sanatçı tarafından yapılan provokatif eyleme tepki göstererek, acil kodlu bir notayı Alman Dışişleri Bakanlığına iletti.

Almanya Federal Başbakanlık binası önünde dün bir podyum üzerine çıkarılan arabanın önüne açılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in resimlerinin bulunduğu, 'Bu arabayı kazanmak istiyor musun? o zaman diktatörlüğü öldür' yazılı pankarta ilişkin Berlin Büyükelçiliği, Alman Dışişleri Bakanlığına acil notuyla bir yazı göndererek, tepkisini iletti.

'KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU BİLDİRİLDİ'

'Siyasi Güzellik Merkezi' adlı kuruluşun yaptığı bu eylem hakkında Büyükelçilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''3 Temmuz 2017 Pazartesi günü Almanya Federal Başbakanlık binası önünde bir podyum üzerine çıkarılan arabanın önüne açılan ve sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da resminin bulunduğu 'Bu arabayı kazanmak istiyor musun? o zaman diktatörlüğü öldür' yazılı bir pankart açılmıştır. Federal Başbakanlık önünde ve güvenlik güçlerinin korumasında bu tür şiddet içerikli bir eyleme müsade edilmesi anlaşılır ve kabul edilir bir durum değildir. Toplumların barışı ve ortak değerlerin korunması gereken hassas bir dönemde nefrete ve şiddete teşvik etmeye müsait bu tür eylemlerin barışa hizmet etmeyeceği aşikardır. Bu kapsamda Berlin Büyükelçiliği olarak Alman Dışişleri Bakanlığına acil notuyla bir yazı göndererek, bu tür şiddet içerikli eylemlerin kabul edilemez olduğu ve konuya ilişkin duyulan derin rahatsızlık bildirilmiştir.''

Siyasi Güzellik Merkezi'ne bağlı çalışan Philipp Ruch, daha önce de benzer bir çok provokatif eylem gerçekleştirmişti.

ALMAN KAMUOYU DA TEPKİYLE KARŞILADI

Merkez tarafından, daha önce Berlin'de bir kafese konulan iki kaplana verilecek yemin, sığınmacı olacağı ifade edilmişti. Eylem Alman kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Diğer bir eylemde ise merkez, Berlin'de sözde Akdeniz'de hayatını kaybeden bir sığınmacı için bir defin töreni hazırlamış ancak tabutun içinde cenaze olup olmadığı ya da sığınmacının kimliğine dair bilgi paylaşmamıştı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
FETÖ operasyonunda 14 gözaltı
Borsa günü rekorla tamamladı
Askerlerin gıda zehirlenmesinde 3 subaya tutuklama talebi
Karabükspor'un yeni transferi Traore iddialı
Türkiye'den Almanya'ya nota
CHP'li vekil yürüyüş sırasında rahatsızlandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yunan Sahil Güvenliği'nin vurduğu Türk gemisiyle ilgili açıklama
Yunan Sahil Güvenliği'nin vurduğu Türk gemisiyle ilgili açıklama
Merkel seçimde izleyeceği politikayı açıkladı
Merkel seçimde izleyeceği politikayı açıkladı
İlker Başbuğ: FETÖ'nün lider kadrosu çökertilmedikçe risk var
İlker Başbuğ: FETÖ'nün lider kadrosu çökertilmedikçe risk var
Suriye'den ABD'ye saldırı uyarısı: Yanıt veririz
Suriye'den ABD'ye saldırı uyarısı: Yanıt veririz
Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor
Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Türk gemisine ateş açılmasının izahı yoktur
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Türk gemisine ateş açılmasının izahı yoktur
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
FETÖ operasyonunda 14 gözaltı
FETÖ operasyonunda 14 gözaltı
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
Askerlerin gıda zehirlenmesinde 3 subaya tutuklama talebi
Askerlerin gıda zehirlenmesinde 3 subaya tutuklama talebi
Karabükspor'un yeni transferi Traore iddialı
Karabükspor'un yeni transferi Traore iddialı
Türkiye'den Almanya'ya nota
Türkiye'den Almanya'ya nota
CHP'li vekil yürüyüş sırasında rahatsızlandı
CHP'li vekil yürüyüş sırasında rahatsızlandı
Arkadaşları vurulan pazarcı esnafı ev bastı: 4 yaralı
Arkadaşları vurulan pazarcı esnafı ev bastı: 4 yaralı
Yakın Doğu Üniversitesi'nin Euroleauge rakipleri belli oldu
Yakın Doğu Üniversitesi'nin Euroleauge rakipleri belli oldu
Kaleci Fevzi Elmas Adanaspor'da
Kaleci Fevzi Elmas Adanaspor'da
Traktörden düşen kadın öldü
Traktörden düşen kadın öldü
Bakan Tüfenkci: Kooperatifçiler ayrı bir teşvik istemiyor
Bakan Tüfenkci: Kooperatifçiler ayrı bir teşvik istemiyor
Günün özeti
Günün özeti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English