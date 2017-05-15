Türkiye'den Alman vekillere büyük şok! İzin verilmedi

Türkiye, bazı Alman vekillerin İncirlik Üssü'nü ziyaret etmesine izin vermedi.

Alman haber ajansı dpa, habere kaynak olarak Alman Meclisi'ndeki Federal Savunma Komisyonu'nda bulunan vekilleri gösterdi.

İZİN VERLMEME NEDENİ NE?

Türkiye gerekli koşulların oluşmadığı gerekçesiyle ziyareti reddetti. Daha önce de İncirlik'ten havalanan Alman uçaklarının, Suriye ve Kuzey Irak'ta DEAŞ'a karşı yürüttüğü istihbarat faaliyetleriyle ilgili bilgilerin Türkiye ile paylaşılmaması iki ülke arasında kriz yaratmıştı. Almanya'nın İncirlik Üssü'nde yaklaşık 250 askeri bulunuyor.

'ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR'

Alman Spiegel Online sitesi, Alman ordusunun İncirlik'ten çekilmeyi planladığını yazdı. Haberde, Türkiye'nin Alman vekillere izin vermemesi üzerine Alman makamlarının ilk kez somut bir şekilde Türkiye'den çekilmeyi planladıkları öne sürüldü. Almanya'nın önümüzdeki iki hafta İncirlik yerine alternatif olabilecek askeri üsleri inceleyeceği ifade edildi. Almanya'nın İncirlik yerine düşündüğü alternatifler arasında Ürdün, Kuveyt ve Kıbrıs yer aldığı iddia ediliyor.

GEÇEN YIL DA İZİN VERİLMEMİŞTİ

Türkiye, 2 Haziran 2016'da Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak nitelemişti, Türkiye bunun karşılığında Alman vekillerinin İncirlik'teki askerleri ziyaret etmesine izin vermemişti.

Kısa süre önce Federal Meclis Savunma Komsiyonu Başkanı Wolfgang Hellmich ve beraberindeki komisyon üyelerinden oluşan heyete İncirlik ziyareti için Türkiye tarafından hâlâ gerekli seyahat izninin verilmediği açıklanmıştı.