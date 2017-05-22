Türkiye'den ABD'ye nota

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Washington'u ziyareti sırasında, Türkiye Büyükelçiliği önünde ABD güvenlik personelinin Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yakın koruma ekibine yönelik tavrına ilişkin protesto yayınladı.

"SORUŞTURMA TALEP EDİLDİ"

Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Sayın Bakanımızın yakın koruma ekibine karşı yerleşik diplomatik kural ve teamüller hilafına sergilemiş oldukları profesyonelliğe aykırı saldırgan davranışlar bugün Bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi nezdinde sözlü ve yazılı olarak protesto edilmiş, ABD makamlarının bu olayı soruşturması ve gerekli açıklamanın tarafımıza yapılması resmen talep edilmiştir" denildi.

JOHN BASS DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Protestonun ABD Büyükelçisi John Bass'ın Dışişleri'ne çağrılarak yazılı ve sözlü olarak verildiği öğrenildi.