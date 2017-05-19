ABD'nin DEAŞ'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, 'Türkiye DEAŞ'e karşı mücadelede yakın müttefikimiz ve Türkiye olmadan koalisyon başarılı olamaz' dedi.

ABD'nin DEAŞ'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, "Türkiye DEAŞ'e karşı mücadelede yakın müttefikimiz ve Türkiye olmadan koalisyon başarılı olamaz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı, DEAŞ konulu basın toplantısı düzenledi. Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısına Genelkurmay Başkanı Joesph Dunford, ABD Savunma Bakanı James Mattis ve DEAŞ'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk katıldı. ABD'nin DEAŞ'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, toplantıda DEAŞ'e karşı yürütülen operasyonlara yönelik, Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. McGurk, "Türkiye DEAŞ'e karşı mücadelede yakın müttefikimiz ve Türkiye olmadan koalisyon başarılı olamaz" dedi.

