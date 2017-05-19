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Türkiye'de yaşayan İranlılar sandık başına gitti
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Türkiye'de yaşayan İranlılar sandık başına gitti

İranlılar ülkelerinin 12. dönem cumhurbaşkanını belirlemek üzere İran'ın Ankara Büyükelçiğinde sandık başına gitti. Yoğun katılımın gözlendiği seçimlerde İran vatandaşları elçilik önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İranlılar ülkelerinin 12. dönem cumhurbaşkanını belirlemek üzere İran'ın Ankara Büyükelçiğinde sandık başına gitti. Yoğun katılımın gözlendiği seçimlerde İran vatandaşları elçilik önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
İran'da 12. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başlarken Türkiye'de yaşayan İran vatandaşları da ülkenin Ankara Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanıyor. Saat 08.00'da başlayıp 18.00'da bitecek olan oy kullanma işlemine İranlıların yoğun katılımı dikkat çekerken, vatandaşlar büyükelçilik önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

"GELECEK CUMHURBAŞKANININ DIŞ POLİTİKASI BİZİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEK"
Türkiye'de üniversite öğrenci olan Hadi Armani, İran için seçilecek cumhurbaşkanının izleyeceği dış politikanın çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Yurt dışında yaşayanlar için iç politikadan ziyade dış politika daha önemi. Dolayısıyla seçilecek cumhurbaşkanının dış politikası bizi doğrudan etkileyeceği için bizim çok önemli" ifadelerini kullandı. Armani ayrıca, geçen seçimlere oranla bu yıl seçime katılımın genel olarak beklenenin üzerinde olduğunu söyledi.
Yaklaşık 56 milyon seçmenin oy kullanabildiği 12. dönem İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2'si muhafazakar, 2'si reformcu olmak üzere 4 aday yarışıyor. Seçim yarışının reformcu ve ılımlı muhafazakarların desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve muhafazakar kanadın desteğini alan eski başsavcı İbrahim Reisi arasında geçmesi bekleniyor.
(Selçuk Böke - Emre Yüzügüldü / İHA)

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