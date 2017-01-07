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Türkiye'de üretilen hidroelektrik enerjinin yüzde 2,5'i Deriner'den
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Türkiye'de üretilen hidroelektrik enerjinin yüzde 2,5'i Deriner'den

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Deriner Barajı ve HES Projesi Türkiye'de üretilen toplam hidroelektrik enerjinin yüzde 2,5'ini karşılıyor. Mühendislik harikası baraj, 2016 sonu itibarıyla ülke ekonomisine 1,55 milyar lira katkı verdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Deriner Barajı ve HES Projesi Türkiye'de üretilen toplam hidroelektrik enerjinin yüzde 2,5'ini karşılıyor. Mühendislik harikası baraj, 2016 sonu itibarıyla ülke ekonomisine 1,55 milyar lira katkı verdi.

12 Aralık 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Deriner Barajı ve HES'in yıllık 2 milyar 118 milyon kiloWat.saat enerji üretme kapasitesi bulunuyor. Çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde inşa edilen Deriner Barajı, temelden 249 metre gövde yüksekliği ile kendi sınıfında Türkiye'nin en yüksek, Dünya'nın ise 6'ncı en yüksek barajı konumunda yer alıyor.

5 milyar 170 milyon kilowatt/saat elektrik üretildi

249 metre gövde yüksekliğindeki dev barajın santral bölümü 4 üniteden oluşuyor. Bu ünitelerden 1'incisi Temmuz 2013, 2'ncisi ve 4'üncüsü Ağustos 2013, 3'üncü ünitesi ise Ekim 2013'te elektrik üretmeye başladı. Elektrik üretmeye başladığı günden 2016 sonuna kadar Deriner Barajı'nın HES ünitesinden yaklaşık 5 milyar 170 milyon kilowatt/saat elektrik üretildi. Üretilen bu enerjinin ülke ekonomisine katkısı ise 1,55 milyar lira olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam hidroelektrik enerjisinin yüzde 2,5'i Deriner'den

Kurulu gücü 670 MW, yıllık enerji üretimi ise 2,118 milyar kilowatt/saat olan Deriner HES'in kapasitesi Türkiye'de üretilen hidroelektrik enerjinin yüzde 2,5'ine, Çoruh Havzasındaki projelerde üretilecek toplam enerjinin ise yüzde 14'üne karşılık geliyor.

"Deriner, bir mühendislik harikası"

Deriner Barajı'nın Türkiye'nin en yüksek, Avrupa'nın 4'üncü ve Dünyanın da 6'ncı en yüksek barajı olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da "Deriner Barajı ve HES Projesi Dünya üzerindeki mühendislik harikaları arasında gösteriliyor. Bu dev proje 2012'de düzenlenen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Finalleri ve Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı'nda Mühendislik Projeleri Jürisi tarafından ödüle layık görüldü" dedi.

"HES'ler bir zaruret"

Türkiye açısından HES projelerini hayata geçirmenin bir zaruret olduğunu da sözlerine ekleyen Eroğlu "Biz enerji ithal eden bir ülkeyiz. Kendi kaynağımız olan bu enerjiyi değerlendirmek zorundayız. Tabiata dost yenilenebilir bu enerji kaynağına yatırım yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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