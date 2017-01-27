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Türkiye'de üniversitesi kurulmuştu: Parlamentosu da kuruluyor
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Türkiye'de üniversitesi kurulmuştu: Parlamentosu da kuruluyor

Antalya Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Merkezinde kurulan Yaşlı Üniversitesi'nin ardından Türkiye'de ilk kez Yaşlılık Parlamentosu kuruldu. Bu parlamento ile Türkiye'nin gelecekteki yaşlanma ve yaşlılığının planlanması hedefleniyor.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Merkezinde kurulan Yaşlı Üniversitesi'nin ardından Türkiye'de ilk kez Yaşlılık Parlamentosu kuruldu. Bu parlamento ile Türkiye'nin gelecekteki yaşlanma ve yaşlılığının planlanması hedefleniyor.
Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından, TÜBİTAK desteğiyle 81 ilde yürütülen GeroAtlas çalışması kapsamında Türkiye'de ilk kez Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Merkezi bünyesinde GeroAtlas 60 Tazelenme Üniversitesi (Yaşlı Üniversitesi) kurulmuştu. Öğrenerek Aktif ve Anlam Dolu Bir Yaşam' felsefesiyle eğitime başlayan üniversitede, öğrenerek sağlıklı ve aktif bir yaşlanma hedefleniyor. Yaşlı Üniversitesinin devamın niteliğinde bu kez Yaşlılık Parlamentosunun temeli atıldı. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden akademisyen, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yerel yöneticiler ve yaşlıların katıldığı ilk buluşmada görev dağılımı ve yaşlılık ve yaşlanma süreci hakkında izlenmesi gereken politikalar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.
Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, yaşlılık(tazelenme) üniversitesinin ardından bir beklentinin ortaya çıktığını belirterek, "Yaşlanma ve yaşlısı ortaya çıkan beklentilerin ve karşılaşılan güçlüklerin daha iyi şekilde toplumdaki muhataplarına iyi anlatılması açısından bir yaşlılık parlamentosunu kurma kararı aldık. Bu parlamento aynı zamanda kendi içinde yapacağı görev dağılımıyla, ülkemizdeki yaşlıların daha kaliteli, daha sağlıklı ve kuşaklar arası ilişkilerin dayanışma ruhunun hamurunda şekillenen bir şekilde, toplumun arkadan gelen kuşaklara örnek olabilmesi için bugün bir araya geldik. Hep birlikte geleceğe farklı bir bakış açısıyla yeni konseptler hazırlayarak, ülkemizin yaşlanma ve yaşlılık sorununa çözüm aramak istiyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'DE HIZLA ARTAN YAŞLI SORUNU VAR"
Bu kapsamda kamuya, iş dünyasına bir mesaj vermek istediklerini kaydeden Prof. Dr. Tufan," Ortak çalışmalar yapabiliriz. Ülkemizin yaşlanma ve yaşlılığın sorunlarını hep birlikte tartışıp ortak çözüm önerileri gerekleştirebiliriz. Daha kaliteli ve sağlıklı yaşamın anahtarını herkese sunabiliriz. Yaşlanma ve yaşlılıkta karşılaştığımız zorluk ve sorunların üzerine gidip çalışabileceğimiz bir açık platformu ortaya koyacağız. Buradan çıkan sonuçları da kamuoyu ile paylaşacağız. Sorunlara çözüm bulmak istiyoruz. Türkiye'de hızla yaklaşan bir yaşlılık ve yaşlanma problemi var, bunu göz ardı edemeyiz. Bu sorunlara, yaşlıların,akademisyenlerin, STK'lar ve iş dünyasının katılımı ile ortak çözümler arıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE İLK"
Ülkenin her noktasında sağlıklı ve kaliteli bir yaşlanma hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Tufan, " Antik çağdan günümüze kadar, yaşlılar parlamentosu var. Var olan bir şeyi biz Akdeniz Üniversitesinin bünyesinde geniş bir katılımla Türkiye'de ilk defa burada oluşturuyoruz. Bu fikri tartışıyoruz. 'Uyanalım rüyalarımız kötü' çünkü ülkemizdeki yaşlanma ve yaşlılığın sorunlarının çok daha anlaşılır olabilmesi için ortak girişimlere ihtiyacımız var. Burada geç kalamayız. Yaşlanma ve yaşlılıkta geç kalmamamız gerekiyor. Bu parlamento ile ülkemizin gelecekti yaşlanma ve yaşlılığının planlı seyrini değiştirebileceğimiz önemli bir çalışma. Yaşlılık parlamentosu ülkemizin bu alanda önemli bir ihtiyacına cevap verecektir" şeklinde konuştu.

"10 MİLYONUN ÜZERİNDE YAŞLI VAR"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapacaklarını kaydeden Prof. Dr. İsmail Tufan, "Artık bir araya gelip sorunlara çözüm bulmanın zamanı geldi. 60 yaşında 10 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Bizi bekleyen bakıma muhtaçlık, kısmi bakıma muhtaçlık gibi sorunlarımız var. Bizim mutlaka gelecek için bakım sigortasını hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunu hayata geçiremezsek ileride yaşlanma ve yaşlılığın seyri hepimizi geriden gelen kuşakları olumsuz etkileyecektir. Bugünkü girişim gelecek açısından çok önemlidir" ifadelerine yer verdi.
Ulusal Yaşlılık Konseyi (UYAK) Başkanı Saffet Acar, yaşlılara önem verilmesinin gerektiğini ifade ederek, yaşlıların tecrübesinden, bilgisinden faydalanmaları gerektiğini bildirdi.
Yaşlılık Üniversitesi öğrencilerinden 64 yaşındaki Ali Akbaş, eğitimlerden çok şey öğrendiğini ve öğrendiklerini günlük hayatında başarıyla kullandığını kaydetti. Yaşlılık parlamentosuyla daha fazla arkadaşlarına ulaşmayı hedeflediklerini aktararak, "Mahallemizde, çevremizde ve torunlarımıza kadar öğrendiklerini öğretmek istiyoruz. Kendimiz yenilenmiş hissediyorum" dedi.
(İsa Akar-Adem Akalan/İHA)


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