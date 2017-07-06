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Türkiye'de tek: Atlardan panzehir üretiliyor
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Türkiye'de tek: Atlardan panzehir üretiliyor

Yılan ve akreplerden alınan zehirler, safkan İngiliz ve Arap atlarının vücutlarına enjekte edilerek, panzehir oluşturuluyor. Panzehirler yurt dışına ihraç ediliyor.

Yılan ve akreplerden alınan zehirler, safkan İngiliz ve Arap atlarının vücutlarına enjekte edilerek, panzehir oluşturuluyor. Panzehirler yurt dışına ihraç ediliyor.
Türkiye'de sadece Adıyaman'da bulunan yerli yılan ve akrep serumu üreticisi olan bir firma tarafından üretilen serumlar 8 ülkeye ihraç ediliyor. Firma tarafından yılan ve akreplerden alınan zehirler, safkan İngiliz ve Arap atlarına enjekte ediliyor. Vücuduna enjekte edilen zehri panzehire çeviren atlardan cihazlar yardımı ile alınan antikorlar tesiste saflaştırılarak, nihai ürün haline dönüşüyor. Elde edilen serumlar yurt içinde Sağlık Bakanlığına, yurt dışında ise Almanya, Yunanistan, Gürcistan, Suriye, Irak, İran, Ürdün, Azerbaycan gibi ülkelere satılıyor.
Adıyaman'daki bu firma, tesislerinde 3 tür yılanın zehrini sağarak panzehir üretiyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplanan 3 türden yaklaşık 60 civarında yılan ve ayrıca çok sayıda akrep bulunuyor. Bu hayvanların zehirleri sağılarak 100'e yakın ata enjekte edilerek panzehir üretiliyor.

"ÖZELLİKLE SAFKAN İNGİLİZ VE ARAP ATLARINI SEÇİYORUZ"
Firmanın Sorumlu Müdürü Kimyager Fatma Ergin atlara yapılan işlemi anlatarak, "İmilizasyon programına tabi tutulan atların ümnin sistemleri testlerle kontrol ediliyor. Ümnin sistemi uygun olanlar cihaz yardımı ile toksine karşı üretilmiş antitoksini, yani antikorları steril torbalara alıyoruz. Zehre karşı panzehir üretmiş oluyoruz. Esas üreticimiz at; at bizim vermiş olduğumuz zehre karşı panzehir üretmiş oluyor. Birikmiş olan antikorları tesiste saflaştırıp nihai ürün haline dönüştürüyoruz. Özellikle safkan İngiliz ve Arap atlarını seçiyoruz" dedi.
Fatma Ergin, 2004 yılında kurulan ve 2009 yılında akrep, 2010 yılında yılan serumu üretimi için izin aldıklarını belirterek, "Bu anti serumları üretip yurt içinde Sağlık Bakanlığına, yurt dışında ise uluslar arası firmalara satıyoruz. Türkiye'de yerli üretimci olarak biz tekiz. İlk defa biz bu işe başladık. İhracat olarak Almanya, Yunanistan, Gürcistan, Kıbrıs, Suriye,Irak, İran, Ürdün ve Azerbaycan'a gönderiyoruz. Kapasitemizi arttırarak yeni bir aşı üretim tesisini hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
(Ahmet Arslantaş / İHA)

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