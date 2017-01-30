Türkiye'de kriz var diyenlere Mercedes-Benz'den tokat gibi yanıt!

Dolar kurundaki inişli çıkışlı seyir, Merkez Bankası'nın faiz artışı kararı 'ekonomide kriz var' söylentilerini arttırmıştı. Söylentilere karşı en iyi cevap Alman otomobil devi Mercedes'ten geldi. Türkiye'de 1 milyar Avro yatırımı olan Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, 2016 yılında otomotiv endüstrisinde rekor kırıldığını anımsattı.

Sülün, "Otomotiv sektöründe üretim, ihracat rekoru kırıldı. Türkiye pazarında da satış rekoru kırıldı. 2016 yılında ev satışlarında rekor kırıldı. Hem ev satışlarında hem otomotiv satışlarında rekor kırılan bir ülkede krizden söz etmek çelişkili" dedi.

Sülün, yaptığı açıklamada şu an Aksaray'da 113-115 milyon avro yatırımları olduğunu ve kapasite olarak 2'ye katlayacaklarını söyledi.

Aksaray'da 2018 yılında ihracatlarını katlayarak artıracaklarını belirten Sülün, Aksaray'ın teşvik olarak 5'inci bölge olduğunu ve bu şehirden yaklaşık 1 milyar avro ihracat yapacaklarını dile getirdi.



"BU TİP OLAYLARIN ENGELİ YOK"

Sülün, "15 Temmuz'dan sonra 19 Temmuz'da Aksaray'da Ar-Ge merkezi kurma kararımız vardı. Dolayısıyla bu tip olayların bizim için hiçbir engeli yok. İş anlamında baktığımızda herhangi bir duraklama, herhangi bir soru işareti söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"REFERANDUMDAN SONRASINA DAHA POZİTİF BAKIYORUZ"

Süer Sülün, kendilerinin ciddi bir otobüs ihracatçısı olduklarını ve geçen yıl toplam ihracatlarını yüzde 400 civarında artırdıklarını belirtti.

Dolayısıyla belli bir hızla bu yıl daha fazla ihracat yapmayı öngördüklerini kaydeden Sülün, 2017'nin ikinci yarısına, referandumdan sonrasına daha pozitif baktıklarını, talebin biraz daha artması gerektiğini ve bu beklentide olduklarını dile getirdi.

Sülün, "ÖTV artışından dolayı otomotiv sektöründe kasım ayında çok büyük bir artış oldu. Otomotiv endüstrisinde ocak ayı her zaman düşüktür. Aralık ayında hep yüksektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak artık mühendislik satmaya başladıklarını da vurgulayan Sülün, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları artık mühendislik yapıp mühendislik satıyor. Bu da baktığınız zaman Türkiye açısından gurur verici bir şey. Dolayısıyla Ar-Ge faaliyetlerimizi, mühendislik faaliyetlerimizi arttırıyoruz, yoğunlaştırıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.