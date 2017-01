Türkiye'de kış tatili için 7 öneri

Seyahat Analisti Murat Ekinay, Türkiye'de kış tatili yapmak için en keyifli olabilecek 7 yeri sıraladı.

Kış mevsiminin güzelliklerinden faydalanmak isteyenler için Türkiye'de gidebilecekleri 7 yer önerildi. Türkiye'nin en çok tercih edilen uçak bileti satış sitelerinden Enuygun.com'un Seyahat Analisti Murat Ekinay, Türkiye'de kış tatili yapmak için en keyifli olabilecek yerleri sıraladı. Ekinay, kışın Türkiye'de tatile çıkmayı planlayanları cezbedecek 7 keyifli yeri; Uludağ, Kapadokya, Yedigöller, Kartalkaya, Ayder Yaylası, Kartepe ve Şirince olarak belirtti.

Ekinay'ın değerlendirmesine göre Türkiye'de kış tatili seçenekleri şöyle:



ŞİRİNCE

İzmir'in adı gibi şirin köyü Şirince genellikle ilkbahar ve yaz aylarında ziyaret edilen bir yer ancak kış aylarında özellikle karlar altında kalan evleri ve huzur dolu ortamıyla görülmeye değer. Şirince'de her mevsim lezzetli meyve şaraplarını ve gözlemeleri bulabilirsiniz. Kış aylarında ise burası manzaraya karşı sıcak çay veya kahve keyfi için harika bir yer haline geliyor. Köyde zeytinyağı ile yapılan sabunlar, sakızlı reçeller ve daha birçok yöresel ürün de gezginleri bekliyor. Şirince'ye ulaşmak için İzmir'e uçarak şehirden düzenlenen günübirlik turlara katılabilirsiniz. Diğer bir seçenekse havalimanından veya merkezden araç kiralamak. İzmir'e bu dönemde her şey dahil 80-90 TL'ye tek kişi gidiş dönüş uçak bileti bulmak mümkün. Hafta sonu bu tutar biraz daha yükseliyor ancak bütçenizi sarsacak kadar değil.



KAPADOKYA

Her mevsim nefes kesen manzaralarla ziyaretçileri karşılayan Kapadokya da kış aylarında tatil için iyi bir seçenek. Ürgüp, Göreme veya Avanos gibi yerleri turlarken tüm bölgeyi gökyüzünden izleyebileceğiniz balon turlarından birine katılmak da Kapadokya'da mutlaka yaşanması gereken bir deneyim. Kapadokya'ya kadar giderseniz, bölgenin en ünlü yeraltı şehirlerinden biri olan Derinkuyu'yu da görebilirsiniz. Kapadokya'ya Nevşehir'e uçarak, buradan sadece dakikalar içinde ulaşabilirsiniz. Üstelik bu dönemde Nevşehir'e tek kişi gidiş dönüş her şey dahil 160-170 TL gibi tutarlara uçak bileti bulabilirsiniz.



AYDER YAYLASI

Karadeniz'in uçsuz bucaksız yaylaları kış tatili denince ilk akla gelen yerler olmayabilir. Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında çıkılan yaylalar kış döneminde çok daha farklı bir manzara çiziyor. Ayder Yaylası ve çevresinde bulunan kaplıcalar manzarayı seyretmenin dışında kış aylarında şifa bulmak için de en iyi yerlerden biri. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi yakınlarında yer alan Ayder Yaylası'na ulaşmak için Trabzon'a uçarak buradan araç kiralayabilirsiniz. Bu dönemde şehre uçak biletleri tek kişi gidiş dönüş her şey dahil 160 TL civarında.



YEDİGÖLLER

Ülkemizde manzarasıyla baş döndüren yerlerin başında gelen Yedigöller'in adı genellikle sonbahar manzaralarıyla birlikte anılsa da bölge kış aylarında da fazlasıyla görülmeye değer. Göllerin beyaz kar altında görüntüsü insana burada başka bir dünyadaymış izlenimi veriyor. Bolu'da bulunan milli parkın hemen yakınlarında yer alan konaklama tesisleri ise Yedigöller ve çevresinde kalmak isteyenler için ideal.



KARTALKAYA

Bolu'ya bağlı bir diğer kış cenneti ise Kartalkaya. Geniş ve uzun pistleri, otelleri, kafeleri ve restoranlarıyla burası kış sporlarını sevenler için en iyi alternatiflerin başında geliyor. İstanbul ve Ankara gibi şehirlere yakın olması Kartalkaya'yı kısa süreli hafta sonu tatillerinin vazgeçilmez rotalarından biri haline getiriyor. Kayak konusunda çok iyi değilseniz, merkezde bulunan yerlerden bir kızak kiralayarak çocuklar gibi eğlenebilirsiniz. Fotoğraf çekmeyi seviyorsanız da Kartalkaya'nın çam ormanlarıyla çevrili doğasında unutulmaz kareler yakalayabilirsiniz.



ULUDAĞ

Ülkemizde kış ve tatil kelimeleri bir araya geldiğinde ilk akla gelen seçeneklerden biri Uludağ. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en fazla ziyaretçi çeken merkezleri arasında yer alan Uludağ'da kayak, snowboard, teleferik yani kar keyfi denince aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Uludağ'a Bursa'dan günübirlik turlarla gelebileceğiniz gibi dağda bulunan otellerden birinde kalabilirsiniz.



KARTEPE

Kayak tatili yaparken daha sakin ve huzurlu bir yer arıyorsanız rotanızı Kartepe'ye çevirebilirsiniz. Aynı zamanda İstanbul'a en yakın kayak merkezlerinden biri olarak bilinen Kartepe, Kartalkaya ve Uludağ kadar kalabalık değil. Şehre yakınlığı ile günübirlik ziyaretler için de tercih edilen Kartepe kayak tatiline alternatif olarak doğa yürüyüşlerini sevenlerin buluşma noktası olarak öne çıkıyor.