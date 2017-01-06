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'Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum'
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'Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum'

Bursaspor'un Senegal asıllı Fransız futbolcusu Ricardo Faty, Türkiye tarihi ile ilgili araştırmalar yaptığını ve okuduğu şeylerin Türkiye'ye karşı olan sevgisini güçlü hale getirdiğini belirterek, 'Ben bu ülkeyi seviyorum ve eğer bir gün buradan gideceksem bu olaylardan korktuğum için olmayacak' dedi.

Bursaspor'un Senegal asıllı Fransız futbolcusu Ricardo Faty, Türkiye tarihi ile ilgili araştırmalar yaptığını ve okuduğu şeylerin Türkiye'ye karşı olan sevgisini güçlü hale getirdiğini belirterek, "Ben bu ülkeyi seviyorum ve eğer bir gün buradan gideceksem bu olaylardan korktuğum için olmayacak" dedi.
Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Bursaspor'da, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Ricardo Faty, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Devre arası kamplarını sevdiğini ifade eden Faty, "Bizim için de böyle başladı. Zevk aldığımızı söyleyebilirim. Hava istediğimiz kadar iyi değil ama sorun yok. Her şey yolunda gidiyor" dedi.
Ligin ilk yarısını 5. sırada bitirmelerine rağmen taraftarlardan gelen tepkileri değerlendiren deneyimli oyuncu, "Taraftarlarımızı anlayışla karşılıyorum. Belli maçlarda diğer maçlarda ortaya koyabildiğimiz güzel futbolu sahaya koyamadığımızı kabul etmem gerekiyor. Bizim için önemli olan şey zafere giden yolu bulmak ve maçları kazanmak. Şu andaki önceliğimiz bu. 5. durumdayız ve diğer takımlarla aramızda pek bir fark yok. Dolayısıyla hiçbir şey garanti değil. Hedeflediğimiz pozisyonda bulunduğumuzu söylemek doğru olur ama bunu garantilemiş değiliz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve ikinci yarıda kış tatilinden sonra zaferlerin yanına güzel futbol eklemeye çalışacağız. Taraftarlarımızı anlayışla karşıladığımı söylemek yanlış olmaz" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZIN TEPKİ GÖSTERMELERİ NORMAL"
"Ligin ilk yarısında galip geldiğimiz maçlarda rahat galibiyet aldığımızı söylemek zor olur" diyen Faty, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Maçın sonunu getiriyoruz ama zor getiriyoruz. Rahat galibiyetle bitirmiş olmuyoruz. Taraftarımızın buna tepki göstermeleri normal. Fakat şu anda bizim için en önemli şey lig bittiğinde Avrupa kupalarına gitmek. Taraftarlarımıza güzel futbol izletecek kadro kalitesine sahip olduğumuza ben inanıyorum ama önemli olan şey maçları garantiye alabilmek."

"TÜRKİYE'NİN TARİHİNİ ARAŞTIRDIKÇA DAHA ÇOK SEVİYORUM VE OLAYLARDAN KORKMUYORUM"
Son dönemde Türkiye'de yaşanan terör saldırılarından etkilenmediğini ifade eden Faty, "Ben kişisel olarak her şeyden önce çok büyük üzüntü duyduğumu söyleyebilirim bütün olanlara. Ben bu olaylardan korkmuyorum. Burada yaşamayı ve burada olmayı çok seviyorum. Türkiye tarihi ile ilgili araştırmalar yapıyorum ve elimden geldiğince fazla şey okumaya çalışıyorum. Bütün bu okuduklarım, öğrendiğim şeyler Türkiye'ye karşı olan sevgimi daha güçlü hale getiriyor. Ben bu ülkeyi seviyorum ve eğer bir gün buradan gideceksen bu olaylardan korktuğum için olmayacak. İnsanların korkularını anlayabiliyorum. Yaşadığımız yerden ailemiz için, kazanç sağlamak için ayrılabiliyoruz. Gittiğimiz yerde ailesini güvende hissetmiyorsa bir kişi onun korkularını anlayışla karşılayabiliyorum ama ben kendimi kesinlikle Türkiye'de güvende hissediyorum. Sporun hedef alındığını da düşünmüyorum. Türkiye'yi sevmeye de devam ediyorum" dedi.
(Mesut Alan / İHA)
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