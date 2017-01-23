Türkiye'de ilk kez ele geçirildi!

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Türkiye'de ilk kez görülen toz halinde bir uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı güvenlik kameralarına yansırken, toz maddenin bir kilosu ile 900 kilo sentetik uyuşturucu imal edilebileceği belirtildi. Uyuşturucuyu Hong Kong'dan Türkiye'ye getiren E.S. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Türkiye'de ilk kez görülen toz halinde bir uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı güvenlik kameralarına yansırken, toz maddenin bir kilosu ile 900 kilo sentetik uyuşturucu imal edilebileceği belirtildi. Uyuşturucuyu Hong Kong'dan Türkiye'ye getiren E.S. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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