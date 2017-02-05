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Türkiye'de ilk defa 'WhatsApp Hastane Hattı' kuruldu
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Türkiye'de ilk defa 'WhatsApp Hastane Hattı' kuruldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Devlet Hastanesinde faaliyete geçen WhatsApp Randevu Hattı ile Türkiye'de ilk olarak WhatsApp Hastane Randevu sistemi hayata geçiyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Devlet Hastanesinde faaliyete geçen WhatsApp Randevu Hattı ile Türkiye'de ilk olarak WhatsApp Hastane Randevu sistemi hayata geçiyor.
Daha önce bir çok hastane WhatsApp hattı kurulmuş fakat WhatsApp hattı üzerinden sadece hastane ile ilgili şikayetleri alırken, Birecik Devlet Hastanesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) WhatsApp Randevu Hattı sistemini kurdu. Birecik Devlet Hastanesinde tedavi olmak isteyen hastalar, akıllı telefonlardaki WhatsApp uygulaması ile 0537 656 36 93 numarasıyla Birecik Devlet Hastanesine randevu alabilecek. WhatsApp üzerinden Randevu Alma sistemine ulaşan vatandaşlar ad, soyad ve tedavi olacağı poliklinik ismini personellere bildirerek randevu alabilecek.
WhatsApp Randevu Sistemi ile ilgili bilgi veren Birecik Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Güney Cem Bülbüloğlu, sistemin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "Bekleme süresini azaltmak için kullandığımız mesajlaşma programı WhatsApp'tan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Randevu programını hayata geçirdik. Hastalarımız adını, soyadını ve hangi poliklinikten randevu almak istiyorsa, o polikliniği bize bildiriyorlar. Bizde onlar adına randevu alarak kendilerine SMS ile randevu bilgilerini veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"RANDEVULU HASTA SAYIMIZI ARTTIRACAĞIZ"
Bülbüloğlu, 'WhatsApp Randevu' hattı sayesinde randevulu hastaların sayısında artış beklediklerini dile getirerek, "Hastalarımızın en büyük problemlerinden olan poliklinik önünde bekleme süresinin artışını göz önünde bulundurarak, Sağlık Bakanlığı tarafından MHRS sistemi geliştirilmiştir. Biz de bu randevu şeklini yaygınlaştırmak adına hastanemiz tarafından sadece randevulara özel bir WhatsApp hattı alınmıştır" dedi.

"DAHA KALİTELİ HİZMET SUNMAK İSTİYORUZ"
Daha kaliteli hizmet sunmak için çalıştıklarını belirten Başhekim Bülbüloğlu, "Hastalarımız bu WhatsApp hattına adını, soyadını ve randevu almak istedikleri polikliniğin adını belirterek, bize ulaşıyorlar. Bizde muayene saati ve tarihi ayarlayarak kendilerine bilgi mesajı olarak randevu bilgilerini yolluyoruz. Bu sayede yüzde 22 olan randevulu hasta sayımız yüzde 35'e kadar çıktı. Hedefimiz Sağlık Bakanlığımızın belirlediği yüzde 50 üzerine çıkmak ve bu sayede daha kaliteli hizmet sunmaktır" şeklinde konuştu.
(Müslüm Dalda / İHA)
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