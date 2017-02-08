08.02.2017 14:51 Türkiye'de ilk defa ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalındaki iki köyde düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda terör örgütü PKK'ya ait bir adet METİS M1 füze ateşleyicisi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) yapımı füze ateşleyicisinin Türkiye'de ilk defa ele geçirildiği belirtildi. Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalındaki iki köyde düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda terör örgütü PKK'ya ait bir adet METİS M1 füze ateşleyicisi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) yapımı füze ateşleyicisinin Türkiye'de ilk defa ele geçirildiği belirtildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 6-7 Şubat tarihleri arasında Nusaybin'e bağlı Çalıköy ve Kuyular mahallelerinde terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği anımsatıldı. Açıklamada, Bornova Komando Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek olarak icra edilen Kartal-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım Oflaz operasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda bir adet METİS M1 füze ateşleyicisi (Karadan-Karaya/karadan havaya atılan füze-ilk kez ele geçiriliyor), 2 adet atış kulaklığı, 4 adet anti tank roket mühimmatı, bir adet anti personel mühimmatı, 2 bin 220 adet Bixi fişeği, 22 adet palaska, 6 adet telsiz, bir adet mesafe ölçer, 8 takım leşker kıyafeti ve 25 çift ayakkabı, bir adet frekans takip cihazı, bir adet frekans alıcı, 3 adet radyo, 100 metre elektrik kablosu, pil ve pil bloğu, çok miktarda tıbbi malzeme ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ayrıca, Çalıköy Mahallesi yolu üzerine BTÖ mensuplarınca tuzaklanmış 1 adet el yapımı patlayıcı (500 kilogram patlayıcı madde) düzeneği güvenlik güçlerimizce bulunarak kontrollü şekilde imha edilmiştir. Patlama sonucu yolda 4x4,5 metre genişliğinde 1,5 metre derinliğinde çukur oluşmuştur. Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonların kararlıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Öte yandan, operasyonun geçtiğimiz günlerde Nusaybin ilçesi kırsalında yakalanan iki teröristin ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirildiği öğrenilirken, METİS M1 füze ateşleyicisinin SSCB yapımı olduğu belirtildi.

(Neriman Çelebi/İHA)

