09.02.2017 14:26 'Türkiye'de ilaç tedarik sorunu yok'

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Hakkı Gürsöz, Türkiye'de ilaç tedariki konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığını vurgulayarak, 'Vahim bir tablo, abartıldığı gibi bir senaryo ortada yok. Bu işin altında başka şeyler var, onu sizler de biliyorsunuz' dedi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Hakkı Gürsöz, Türkiye'de ilaç tedariki konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığını vurgulayarak, "Vahim bir tablo, abartıldığı gibi bir senaryo ortada yok. Bu işin altında başka şeyler var, onu sizler de biliyorsunuz" dedi.

Türkiye İlaç ve tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) tarafından Çorum'da düzenlenen 'Eczacılıkta Muvazaa ile Etkin Mücadele Çalıştayı'na katılan TİTCK Başkanı Hakkı Gürsöz, ilaç tedariki ve ithal edilen ilaçların imalatı konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"İlaç tedarik sorunu var mı, yok mu? Suçlu kim? Kimden kaynaklanıyor?" şeklinde tartışmalar olduğunu dile getiren Gürsoz, bu konuda ciddi manada bir sorun olmadığını, kendilerinde bu sorunun büyütülerek, spekülatif bir hale getirilmeye çalışıldığı izlenimi oluştuğunun altını çizdi.

Türkiye'de şuanda son 1,5-2 aylık süreçte ilaç sevkiyatında, üreticiden eczacıya, eczaneden de halka ilaç akışında, ilaç sevkiyatında sıkıntı yaşanmadığına işaret eden Gürsöz, "Hatta Ocak ayında önceki ayların üzerinde bir ilaç sevkiyatı var. Depocu elindekini de vermiş eczacıya. Kurumumuza gelen şikayetlere baktık. Yakın takipteyiz. Ocak ayı içerisinde toplamda 49 şikayet geldi. Bunları da tek tek inceledik. 22 hastamızın ilacında, muhtelif nedenlerle aslında ocak ayına mahsus değil önceden temininde sıkıntı yaşadığımız farklı 8-10 çeşit ilaçta sıkıntı olduğunu gördük. Çözümü için de üreticiyle temasa geçtik. Çözüm yolu bulmaya çalıştık. Ama şuan lanse edildiği gibi ilaç tedarik sıkınıtısı yok. Rakamlar bunu söylüyor. Herkesin elinde bol miktarda ilaç var. Vatandaş ilacına ulaşıyor. Günde bir milyon kişinin ilaç almaya gittiği eczanede ortalama 5,5 milyon kutu ilaç satıldığı bir ülkede ocak ayı boyunca 49 şikayet var. Onların da yarısı var. Böyle bir istatistikle karşı karşıyayız. Böyle bir vahim tablo, abartıldığı gibi bir senaryo ortada yok. Bu işin altında başka şeyler var. Onu sizler de biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.



"2 MİLYAR 400 MİLYON LİRAYA İTHAL ETTİĞİMİZ YAKLAŞIK 500 İLACI İMAL EDECEĞİZ"

İthal ilaçların Türkiye'de üretilmesine yönelik çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Gürsöz, "Sağlık Bakanımızın katılımıyla bir toplantı yaptık. Türkiye'de üretebileceğimiz eş değerdeki ithal ilaçları Türkiye'de ürettirmeyi hedefliyoruz. Önce çok uluslu firmalara ithal ilaç ruhsat sahiplerine çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki sen bu ilacı ülkeme gelip üretir misin? Gelirim üretirim diyorsa sorun yok. Sadece bir üretim yeri değişikliği ile ithal ruhsatından imal ruhsatına geçerek o ithal ilacın Türkiye'de üretimini sağlamak hedefimiz. Gelmiyorum diyorsa onlardan doğacak boşluğu zaten o ilacı üreten, eşdeğer yerler var onunla dolduracak süreci başlattık.

Süreç başırılı bir şekilde ilerliyor. İlk etapta 2 milyar 400 milyon liralık bir ithal ettiğimiz, yurt dışına para ödediğimiz ilacı bir yıllık süre zarfında, geçiş sürecinde üretmeyi başaracağız. Süreç ilerliyor. Yakından takip ediyoruz. Yaklaşık 500 ilaç 15 aylık süre zarfında inşallah Türk lirası karşılığı 2 milyar 400 milyon lira olan yaklaşık 500 ithal ilacı imale döndüreceğiz. Eczacılarımız için bir değişiklik olmayacak. İlaç aynı isimle satılmış olacak. Ama ekonomik anlamda ekonmomi, dış ticaret dengeleri açısından, ülkedeki üretim kapasitesinin artırılması noktasında çok anlamlı bir iş yapacak. Bundan yerli üreticilerimiz çok memnun. Bu sürecin devamını istiyorlar. Yüzde 65 olan kapasite kullanım oranı daha yukarı çıkacak. Bu bizim için mutluluk verici. Ülkedeki atıl kapasiteyi harekete geçirdik" şeklinde konuştu.

(M. Muttalip Yalçın/İHA)

