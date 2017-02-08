08.02.2017 13:26 'Türkiye'de hiçbir hastaya gereksiz ...'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 'Türkiye'de hiçbir hastaya gereksiz ameliyat yapıldığını düşünmüyorum' dedi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Türkiye'de hiçbir hastaya gereksiz ameliyat yapıldığını düşünmüyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Bahreyn Sağlık Konseyi Başkanı Dr. Shaikh Mohammed Bin Abdullah Al Khalifa ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen görüşme sonrasında Bakan Akdağ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'de ameliyat sayısının artışına ilişkin bir soruya Bakan Akdağ, "Basında çıkan haberlerle mukayese ederek söyleyeyim. Ülkemizin nüfusu 2011 yılı ile 2015 yılı arasında yüzde 15 artmıştır. Bununla birlikte ameliyat sayılarında da yüzde 10 artış görünüyor. Artış yüzde 10 değil aslında nüfus ile kıyaslarsanız daha az. Ayrıca sosyal güvenlik kodlamalarında bazı değişiklikler yapılıyor. Ameliyat olarak tanımlanmayan bazı şeyler daha sonra ameliyat olarak tanımlanabiliyor. Bu farklılıklarda bunun da etkisi var. Türkiye'de bu işi bilmeyenler ya da kötü niyetliler zaman zaman hükümeti ya da oluşturulan sağlık sistemini eleştirmek adına rakamlarla sayılarla oynamayı bir maharet sanıyorlar. Zaman zaman doktorlarımızı suçlama içerisine giriyorlar sanki doktorlarımız gereksiz ameliyat yapıyorlarmış gibi. Çok çok nadir uygulamalar dışında Türkiye'de hiçbir hastaya gereksiz ameliyat yapıldığını düşünmüyorum. Hekimlerimiz yeterli tecrübesi olan cerrahlarımız ihtiyaç duydukları hastalara ihtiyaç duydukları ameliyatları yapıyorlar. Onların hakkıdır. Hastalarında hakkıdır. Muhalefet çevreleri de dahil olmak üzere Türkiye'de herkes vatandaşın sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşmasından mutlu olmalıdır. Doktorlarımızda aslı astarı olmayan suçlamalar ile suçlanmamalıdır" yanıtını verdi.

(Benan Özben / İHA)

