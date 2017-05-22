Guinness Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en uzun insanı olarak yer alan 2,51 santimetre boyundaki Mardinli Sultan Kösen, Türkiye'de hak ettiği değeri göremediğini savundu.

Guinness Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en uzun insanı olarak yer alan 2,51 santimetre boyundaki Mardinli Sultan Kösen, Türkiye'de hak ettiği değeri göremediğini savundu.

Adalar ülkesi Samua'da düzenlenen etkinliklere özel bir şirketin onur konuğu olarak davet edilen ve Guinness Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en uzun insanı olarak yer alan 2,51 santimetre boyundaki Mardinli Sultan Kösen, ülkenin Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi tarafından karşılanarak ağırlandı. Etkinliklerin sona ermesiyle Türkiye'ye dönen dev adam, Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Samua ziyaretinin çok olumlu geçtiğini kaydeden Kösen, dünyanın öbür ucunda Türkiye'yi ve Mardin'i tanıtmanın gururunu yaşadığını kaydetti. Kösen, "Samua'da devlet başkanı, cumhurbaşkanı ve diğer yetkililer tarafından karşılanıp, sarayda misafir edilmem gerçekten çok güzeldi. Ben ülkemi büyük bir heyecan ve şevkle tanıtmaya çalışıyorum. Çok ülkeye gittim, gittiğim her yerde çok büyük bir ilgi ile karşılanıyorum. Beni havaalanından alıyorlar, geziyoruz, halk arasına karışıyoruz. Büyük bir heyecan ile insanlar bizi bekliyorlar" dedi.



"ÇİFTE VATANDAŞLIK TEKLİFİNİ REDDETTİM"

Dünyanın farklı ülkelerindeki ilgiyi kendi ülkesinde göremediğini aktaran Kösen, "Samua Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi tarafından bana çifte vatandaşlık teklifi yapıldı. Ama ben kabul etmedim. Dünyayı gezdim ama en güzel ülke Türkiye'dir. Ancak tüm çabalarıma rağmen Türkiye'de hak ettiğim değeri görmüyorum. Bunun için de kimseye sitem etmiyorum. Sadece bana küçük bir vakit ayırmalarını istiyorum" diye konuştu.



"MARDİN'DE MÜZEMİN YAPILMASINI İSTİYORUM"

Herkesi Mardin'e davet eden Kösen, insanların mutlaka Mardin'i görmesi gerektiğini söyledi. Sadece dünyanın en uzun adamı değil aynı zamanda dünyanın en büyük ayak ve ellerine sahip olduğunu hatırlatan Kösen, bu yüzden yukarı Mardin'de kendi adına bir müzenin yapılmasını çok istediğini aktardı.

(Mehmet Salih Keskin / İHA)