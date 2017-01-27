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'Türkiye'de golfçülerin güvenlik sorunu yok'
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'Türkiye'de golfçülerin güvenlik sorunu yok'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, golfçülerin Türkiye'de güvenlik endişesi olmadığını Antalya'ya gelerek gösterdiğini belirterek, 'Türkiye'de güvenlik sorunu yoktur' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, golfçülerin Türkiye'de güvenlik endişesi olmadığını Antalya'ya gelerek gösterdiğini belirterek, "Türkiye'de güvenlik sorunu yoktur" dedi.
Golf Mad Promotions tarafından Antalya Belek'te bu yıl 13. kez düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro- Am Turnuvası'nda ikinci gün maçları devam ediyor. İkinci gün müsabakalarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Turnuvada sporculara başarılar dileyen Bakan Çavuşoğlu, OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Tauros Golf Spor Kulübü Derneği Başkanı Recep Turan, National Golf Club Müdürü ve turnuva organizatörü Bekir Kara ile golf oynadı.

"BU TURNUVAYA TÜRK TURİZMİNİ TANITMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ"
Turnuvayı takip ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Benim de golf hocam olan Bekir Kara'nın organizatörlüğünü yaptığı turnuva, Avrupa'dan hem profesyonel hem de amatör oyuncuların katılımıyla yapılıyor. Antalya'mızı, Türkiye'mizi, Türk turizmini tanıtması açısından önemli. Böylesine hassas bir dönemde Almanya, Fransa, Belçika ve özellikle Rusya'nın da aralarında bulunduğu 24 ülkeden 270 sporcunun burada olması bu turnuvayı çok daha anlamlı kılıyor. Bu önemli bir katılım. Türk turizmi ve Türk golfü için biz de turnuvaya katılarak destek vermek istedik" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE GOLFÇÜLERİN GÜVENLİK SORUNU YOK"
Bakan Çavuşoğlu, golfçülerin Türkiye'de güvenlik endişesi olmadığını Antalya'ya gelerek gösterdiğini belirterek, "Türkiye'de güvenlik sorunu yoktur. Turnuvayı düzenleyen Bekir Kara ve sponsorlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.


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