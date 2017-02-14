14.02.2017 12:59 Türkiye'de en fazla konut bu ilçede satıldı

Türkiye'de en fazla konut satışı yapılan ilçe, 40 bin 436 konut satışı ve yüzde 3'lük pay ile İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu. Esenyurt'u Ankara'nın Keçiören, Çankaya, Mamak ilçeleri ile Antalya'nın Kepez ilçesi izledi. Türkiye'de en fazla konut satışı yapılan ilçe, 40 bin 436 konut satışı ve yüzde 3'lük pay ile İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu. Esenyurt'u Ankara'nın Keçiören, Çankaya, Mamak ilçeleri ile Antalya'nın Kepez ilçesi izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılında Türkiye'deki konut satışlarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre en fazla konut satışı yapan 20 ilçenin bulunduğu listede 40 bin 436 konut satışı ile İstanbul'un Esenyurt ilçesi ilk sırada yer aldı. Esenyurt'u Ankara'nın Keçiören, Çankaya, Mamak ilçeleri ile Antalya'nın Kepez ilçesi takip etti.

Ankara'nın 7 ilçesi en çok satış yapılan ilk 20 ilçe içinde yer aldı. 25 bin 400 konut satışı ile Keçiören ilçesi ilk sırada yer alırken, Keçiören ilçesini Çankaya 20 bin 848, Mamak 20 bin 455, Etimesgut 16 bin 599 ve Yenimahalle 15 bin 951 konut satışı ile izledi. Bu ilçelerin toplam konut satışı içindeki payı yüzde 9 civarında oldu.

İstanbul ilinde Esenyurt'u 11 bin 885 konut satışı ile Sancaktepe, 10 bin 901 konut satışı ile Beylikdüzü, 10 bin 117 konut satışı ile Pendik ve 9 bin 081 konut satışı ile Kartal ilçesi takip etti.

İzmir'de Karşıyaka ilçesi 9 bin 982 konut satışı ile ilk sırada yer alırken, 8 bin 200 konut satışı ile Buca, 6 bin 652 konut satışı ile Karabağlar, 5 bin 886 konut satışı ile Çiğli ve 5 bin 807 konut satışı ile Torbalı ilçeleri takip etti.

(Abdullah Sarıca / İHA)

