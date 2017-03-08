Almanya ile yaşanan toplantı krizini değerlendiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'de bir yabancı etkinlik yapmak isterse gerekli tedbirler alındıktan sonra o etkinliği rahatlıkla yapabileceğini belirtti.

Almanya ile yaşanan toplantı krizini değerlendiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'de bir yabancı etkinlik yapmak isterse gerekli tedbirler alındıktan sonra o etkinliği rahatlıkla yapabileceğini belirtti.

Anayasa değişikliği referandumu çalışmaları kapsamında Isparta'ya gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Isparta Valiliğini ziyaret etti. Valilik özel defterini imzalayan Şimşek, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"ALMANYA'NIN TAVRI DOĞRU DEĞİL"

Almanya ile yaşanan toplantı krizini değerlendiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Almanya'nın tavrının doğru bir tavır olmadığını Almanya'ya yakışmadığını belirterek, "Biz AB üyesi ülkelerden kendi standartlarına kendi demokratik normlarına uygun davranmalarını tabi ki bekleriz. Bu bizim asgari düzeyde beklentimiz. Onun için son dönemdeki bazı tutum ve davranışlar bu Avrupa normlarına uymuyor. Bunu gözden geçirmeler gerektiğin ilişkin zaten çağrıda bulunduk. Dışişleri Bakanlığımız oradaydı. Kendi muadilleriyle burada konuştular. İnanıyorum ki bu tavır değişecek. Çünkü Almanya ile bizim çok güçlü bağlarımız var, Almanya bizim çok güçlü ticaret ortağımız. Aynı şekilde Almanya ili bizim bağlarımızı güçlü kılan orada 2 milyon vatandaşımızın olması. Sonuçta bunlar aramızda güçlü köprü ve bağlar olduğunu gösteriyor. Onun için Almanya'nın tutumunda Avrupa'nın kendi demokratik öz değerleri gerekse güçlü tarihi bağları dikkate almasını beklemek hakkımız. İnanıyorum ki bu uzun sürmez, düzelir. Onlar da bir seçim sürecindeler. Yani dolayısıyla bunun ilişkilerde geçici bir tartışma olması kalıcı olmaması için bizler de onlar da çaba göstermeliler" dedi.



"KALICI BİR TAHRİBAT OLMAZ"

Avrupa'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkat çeken Şimşek, "İhracatımızın yüzde 50'si oraya. Türkiye'ye sağlanan küresel finansmanın yaklaşık yüzde 75'i Avrupa kaynaklı. Avrupa ile aile gibiyiz. Zaman zaman tartışırız. Ama temelde ben inanıyorum ki kalıcı bir tahribat olmaz. Avrupalılar kendi değerlerine sahip çıksınlar. İnşallah bu sorunlar aşılır" açıklamasında bulundu.



"TÜRKİYE O KONUDA RAHAT"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bulgaristan'da bir Türk parlamenterin Türkiye'de propaganda yapmasına izin verilmediği yönündeki açıklamalarına ilişkin soruya da "O hususla ilgili bilgim yok. Ama biz prensip olarak yabancı ülkelerden biri gelip Türkiye'de etkinlik yapmak isterse gerekli tedbirler alındıktan sonra zaman zaman biz de toplantılara katılıyoruz. O konuda Türkiye'nin tutumu nettir. Bu spesifik konu hakkında yorum yapamam. Ama o konuda biz rahat bir ülkeyiz. İfade özgürlüğü, OHAL dönemi dahil açık konuşayım yani OHAL var ama vatandaşa OHAL yok. Isparta'da hayat rutin devam ediyor. Muş'ta, Bingöl'de hayat devam ediyor. OHAL olmasına rağmen vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini toplantı özgürlüğü dahil olmak üzere hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde yaşadıklarını söyleyebilirim" yanıtını verdi.



"KAPTANI MİLLET SEÇECEK"

Kılıçdaoğlu'nun açıklamasının bilgisi dışında olduğu için yorum yapamayacağını kaydeden Şimşek, "Ancak, uçakta iki pilot olur. Bir yardımcı bir kapatan pilot olur. Yardımcısı vardır ama temel kararları kaptan pilot verir. Bizim Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de kaptan olacak onu milet seçecek ama yardımcısı da olacak. Dolayısıyla inanıyorum ki, Türkiye çok hızlı bir şekilde bu yaşadığı sıkıntılı süreçleri geride bırakarak tekrar hızlı bir şekilde Anayasa reformu sonrası diğer yapısal reformlarla, Türkiye dünyanın en sayılı ülkeleri arasında yerini alacaktır. Bu konuda en ufak şüpheniz olmasın" dedi.

Şimşek daha sonra Isparta Belediyesi ve partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

(Ferhat Kaya/İHA)