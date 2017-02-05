05.02.2017 16:00 'Türkiye'de asla böyle bir şey yaşamadım'

Ünlü şarkıcı Mansur Ark, Almanya'da yaşadığı dönemde ırkçı saldırıya uğradığını ama Türkiye'de asla böyle bir şey yaşamadığını belirterek, 'Tam tersi ülkemizde herkes bana sempatiyle, misafirperverlikle bakıyor' dedi. Ünlü şarkıcı Mansur Ark, Almanya'da yaşadığı dönemde ırkçı saldırıya uğradığını ama Türkiye'de asla böyle bir şey yaşamadığını belirterek, "Tam tersi ülkemizde herkes bana sempatiyle, misafirperverlikle bakıyor" dedi.

90'ların en renkli simalarından şarkıcı Mansur Ark, Pal Nostalji Radyo'da Hakan Küfündür'ün konuğu oldu. 1997 yılında yaptığı ilk albümde Kubat ile birlikte yola çıktıklarını ve ilk albümün pop şarkılarında Kubat'ın vokal yaptığını belirten Mansur Ark, şimdilerde Demet Akalın'ı beğendiğini ifade etti.

Müzik hayatı boyunca kimseyle polemik yaşamadığını ve bu şekilde de asla bir yerlere gelmek istemediğini belirten Mansur Ark , Dj Hakan Küfündür'ün "Deri renginizden dolayı hiç kötü bir davranışa maruz kaldınız mı?" sorusuna, "Almanya yaşadığım dönemde arkadaşlarımla dolaşırken bir saldırıya uğradım. Ama bu saldırının fevri ve şahsi bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de asla böyle bir şey yaşamadım, tam tersi ülkemizde herkes bana sempatiyle, misafirperverlikle bakıyor" dedi.



