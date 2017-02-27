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Türkiye'de 524 bin Suriyeli öğrenci eğitim görüyor
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Türkiye'de 524 bin Suriyeli öğrenci eğitim görüyor

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Türkiye genelinde 524 bin Suriyeli öğrencinin eğitim-öğretim gördüğünü belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Türkiye genelinde 524 bin Suriyeli öğrencinin eğitim-öğretim gördüğünü belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Yabancı Uyruklu Öğrencin Eğitimine Yönelik Koordinasyon toplantısını Mardin'de yaptı. Bir otelde düzenlenen toplantıya Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vali Mustafa Yaman, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıca Altunel ve 23 ilin milli eğitim müdürleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vali Mustafa Yaman yaptı. Mardin'de misafir edilen Suriyeli çocukların yaşadıkları tramvayı atlatmaları için günlük yaşamın içerisine girmelerini sağladıklarını belirten Yaman, "Bu genç yavrularımız, bizim diğer yavrularımızla beraber hizmet alıyorlar. Bu hizmetlere Mardin Büyükşehir Belediyesi'ni de dahil ettik. Bu vesileyle kardeşlerimizin hem il içerisindeki imkanları hemde il dışına gidişlerini çok rahat sağlayabilecek hale geldik. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci ise Türkiye'de yaklaşık 835 bin civarında 6-18 yaş aralığında Suriyeli çocuğun bulunduğu anlatarak, "Şuan itibariyle hedef kitlemiz olan 835 bin çocuktan 186 bini okullarımızda okuyor. 15 bini ise okula gelemeyen e-okul yoluyla okuyan çocuklarımızdır. Toplamda şuan 200 bin çocuğumuz, Suriyeli vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin çocukları bizim ülkemizde, okullarımızda, sınıflarımızda çocuklarımızla beraber aynı eğitimi paylaşıyorlar. Türkiye'de bulunan üniversitelerde yaklaşık 19 bin Suriyeli öğrenci eğitim alıyor. Şuan itibariyle 305 bin çocuk ise geçici eğitim merkezlerinde eğitim alıyorlar. Üniversitelerimizde ise 19 bin öğrencinin şuan okuduğunu biliyoruz. Çıraklık okullarımızın Suriyeli öğrencilerimizin istifade etme hususunda kapılarını sonuna kadar açmış durumda" diye konuştu.
(Mehmet Salih Keskin /İHA)

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