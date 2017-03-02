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'Türkiye'de 200 bin Suriyeli doğmuştur'
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'Türkiye'de 200 bin Suriyeli doğmuştur'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 'Türkiye topraklarında 200 bin Suriyeli doğmuştur. Türkiye insanlığın onurunu temsil etmekte ve haysiyetini korumaktadır' dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye topraklarında 200 bin Suriyeli doğmuştur. Türkiye insanlığın onurunu temsil etmekte ve haysiyetini korumaktadır" dedi.
Beştepe Milet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 4. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu'nda konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "15 Temmuz 2016'da tarihimizin en kritik gecesini yaşadık. Hainlerden oluşan cunta yurt dışından aldığı destekle milletimizin ve devletimizin varlığına son vermek istedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti, liderliği ile milletimizin büyük kahramanlığı sonucu darbe bastırılmış, demokrasi ve hukuka sahip çıkılmıştır. Başbakanımızın da dirayetli tutumu ve kararlı tavrı karşısında kendisine de Türk milleti minnettardır. 252 kardeşimiz şehit olmuş, 2 bin 193 kahramanımız gazi olmuş, milyonlarca insanımız mağdur olmuştur. Türkiye Birleşmiş Milletlere (BM) kayıtlı bulunan mültecilerin yarısından fazlasına, 4 milyona yakın mülteciye, bunlardan 3 milyonu Suriyelidir, bunlara bakmakta, barındırmakta, sağlık hizmeti vermekte, çocuklarını eğitmekte ve bütün ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, 156 bin 261 kişiyi boğulmaktan kurtarmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımız 500 bin Suriyeli çocuğa ilk ve ortaöğretim düzeyinde eğitim vermektedir. Norveç'te toplam okula giden sayısının 370 bin olduğu düşünüldüğünde bu rakamın önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Türkiye topraklarında 200 bin Suriyeli doğmuştur" dedi.
Türkiye'nin insanlığın onurunu temsil etmekte ve haysiyetini korumakta olduğunu ifade eden Malkoç, "Dünyada insan hakları konusunda gerilemeler görülmekte, özellikle Avrupa'da seçimler münasebeti ile popülizm yükselmekte, yabancı düşmanlığı artmakta, ırkçılık yaygınlaşmakta, İslam düşmanlığı da zirveye varmış durumdadır. Dünyadaki ombudsmanların dikkatini çekmek için ve Türkiye'nin 3 milyon mülteciye yaptığı bu güzel hizmetleri anlatmak için bu sempozyumu düzenledik. Endonezya'dan Kolombiya'ya, İran'dan Danimarka'ya 35 ülkeden 50 kamu denetçisi toplantımıza katılmıştır" şeklinde konuştu.
Yarın da devam edecek sempozyumda ele alınan konulardan bahseden Malkoç, "Birinci oturumda göç ve mülteci konuları, ikinci oturumda en mağdur mülteciler kadınlar ve çocukların durumu ele alınacaktır. Üçüncü oturumda göçe bağlı olarak ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı olacaktır. Sadece mülteci konusu değil, Türkiye'nin terörle mücadelede örnek olması açısından sonuç bildirgesine işlenecektir" ifadelerini kullandı.

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