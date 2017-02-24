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'Türkiye'de 2 milyon 110 bin mülteci var'
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'Türkiye'de 2 milyon 110 bin mülteci var'

Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros, 'Bugün itibariyle Suriyeli mültecilerin sayısının 2 milyon 110 bin 281'dir. Türkiye ev sahipliği yapan birinci sırada ülkedir' dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros, "Bugün itibariyle Suriyeli mültecilerin sayısının 2 milyon 110 bin 281'dir. Türkiye ev sahipliği yapan birinci sırada ülkedir" dedi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ve Avrupa Birliği (AB) ortaklığında "Suriye Mülteci Krizinin Etkilerini Hafifletmek İçin Türkiye'deki Ulusal Kurumların Desteklenmesi Projesi"nin lansmanı Wyndham Otelde gerçekleştirildi. Programa UNHCR Türkiye Temsilcisi Pascale Moreau, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros katıldı. 40 milyon Euro bütçeye sahip "Suriye Mülteci Krizinin Etkilerini Hafifletmek İçin Türkiye'deki Ulusal Kurumların Desteklenmesi Projesi" ile 3 yıl boyunca Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik çalışmalarda Türkiye'ye destek sağlanması hedefleniyor.
Proje kapsamında verilen bilgiye göre, dünyadaki en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olan Türkiye, uluslararası insani krizde en büyük sorumluluğu üstlenmeye devam ediyor. AB'nin sağladığı kıymetli mali destek aracılığıyla UNHCR ve Türk hükümeti arasındaki bu ortalık ile, 6 bin Suriyeliye mesleki eğitim verilmesi, 2 bin 500 Suriyeliye yükseköğretim bursu verilmesi, 6 bin Suriyeliye Türkçe kursu verilmesi, 10 kadın sığınma evinin desteklenmesi, 9 bin çocuğa ulaşmak ve toplum merkezleri aracılığıyla 60 bin Suriyeliye ulaşmak hedefleniyor.

"TÜRKİYE MÜLTECİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPAN BİRİNCİ SIRADA ÜLKEDİR"
Projenin hazırlıklarına 2014 yılında başlandığını belirten Göç İdaresi Genel Müdürü Toros, "Bu proje bizim açımızdan çok önemli. Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin desteklenmesin konusunda kamu kurum ve kuruluşlarımızla, BM ve AB ile birlikte dayanışma ve iş birliği içerisinde hazırladığımız bir projeyi burada hayata geçiriyoruz. Suriyelilerin bundan faydalanmasını ve onlara yardımcı olabilmeyi temenni ediyorum. 2011 yılında başlayan Suriye krizi ev sahipliği yapan tüm ülkeler açısından önemli etkiler oluşturmuştur. Bugün itibariyle Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 2 milyon 110 bin 281'dir. Türkiye ev sahipliği yapan birinci sırada ülkedir. Uluslararası korunmaya ihtiyaç duyan insanlara ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bu alanda bütün ülkelerin dayanışma içerisinde olması da çok önemlidir" şeklinde konuştu.
UNHCR Temsilcisi Moreau ise, "Bugün burada lansmanını yaptığımız proje, AB, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve UNHCR arasındaki güçlü işbirliğine ve mültecilere koruma ve yardım sağlama konusunda Türkiye'ye olan müşterek taahhüdümüze çok güzel bir örnek teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.
AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Berger de, projenin AB'nin Türkiye ile işbirliği ve dayanışmasının güzel bir örneği olduğunu ifade etti. Ayrıca AB'nin devamlı değişen bir ortamda süregelen ihtiyaçlara cevap verilmesi için çeşitli fon araçlarını seferber etme bağlamındaki taahhüdünü gösterdiğini söyledi.
Proje ile Türkiye'deki kurumların kapasitelerinin arttırılmasına, hem mülteci hem de ev sahibi toplulukların ekonomik ve sosyal direnç yönünden güçlendirilmesine katkıda bulunularak, yerel bazda bütünleşme sağlanması hedefleniyor. Ayrıca projenin hem Suriyeli mülteciler hem de ev sahibi toplulukların karşı karşıya kaldığı zorluklara kolaylık sağlaması da bekleniyor.
(Emre Yüzügüldü/İHA)

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