'Türkiye'de 2 iyi takım varsa birisi Başakşehirdir'

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Galatasaray müsabakası sonrası basın mensuplarına konuşan Göksel Gümüşdağ, 'İnanıyorum ki Türkiye'de iyi futbol oynayan 2 takım varsa biri Başakşehirdir' diye konuştu. Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Galatasaray müsabakası sonrası basın mensuplarına konuşan Göksel Gümüşdağ, "İnanıyorum ki Türkiye'de iyi futbol oynayan 2 takım varsa biri Başakşehirdir" diye konuştu.

Takımın faaliyetlerine başlamasının 4. yılı olduğunu belirten Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Başakşehir kendi gibi oynadığı zaman her maçtan puan alabilir. Başta teknik direktörümüzü ve futbolcularımızı kutluyorum. Biz UEFA'da ve ligde bu işi sonuna kadar götüreceğiz. Bugün Başakşehir müthiş bir top oynadı ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Galatasaray'a top oynatmadı. Galatasaray iyi maçlar çıkartarak buraya geldi ama biz iyi oynamalarına izin vermedik. İnanıyorum ki Türkiye'de iyi futbol oynayan 2 takım varsa biri Başakşehirdir. Futbolcuların hakkını vermek lazım gerçekten büyük mücadele ettiler. Bundan dolayı bütün arkadaşları tebrik ediyorum. İnşallah ligin 2. yarısı da aynı performansı gösterip sezon sonunda arzu ettiğimiz yere varabiliriz" ifadelerini kullandı.



"HER MAÇA GALİBİYET İÇİN ÇIKIYORUZ"

Her maça galibiyet için çıktıklarını ifade eden Gümüşdağ, "Başakşehir gerçekten ligin çok iyi top oynayan bir takımı. Dolayısıyla bu galibiyeti alacağımızdan en ufak bir şüphem yoktu ve puan alacağımızdan emindim. Ama biliyorsunuz ki bu futbol da bazen farklı neticeler olabiliyor. Bu akşam takımımız top oynatmayıp çok iyi bir oyun sergiledi" diye konuştu.



"KERİM'İ TEBRİK EDİYORUM"

Oyuna girdiği gibi gol atan Kerim Frei'ı tebrik eden Başkan Gümüşdağ, "Kerim'in tüm derbi maçlarında golü var. Bugün de sahaya girerken yanımdaki başkan vekiline söyledim gene gol atabilir diye ve attı. Bundan mutluluk duyuyoruz. Başakşehir her maça aynı şekilde çıkıyor ve bu maça da böyle çıktık. Liderle aramızda puan farkı kalmadı. Bundan sonraki maçlarımız da en az bu maç kadar önemli" şeklinde konuştu.

(Bora Akyol - Ozan Buğra Koşar/İHA)