03.01.2017 16:03 Türkiye'de 15 milyon kişi verem mikrobu taşıyor

Şehzadeler Toplum Sağlığı Merkezi Doktorlarından Ayşe Pınar Balcan Türkiye'de her yıl 13 bin kişinin verem hastalığına yakalandığını, 15 milyon kişinin de vücutlarında verem mikrobu taşıdığını söyledi. Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım ise veremin sinsi bir hastalık olduğunu dile getirerek, veremle mücadelenin devam edeceğini kaydetti. Şehzadeler Toplum Sağlığı Merkezi Doktorlarından Ayşe Pınar Balcan Türkiye'de her yıl 13 bin kişinin verem hastalığına yakalandığını, 15 milyon kişinin de vücutlarında verem mikrobu taşıdığını söyledi. Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım ise veremin sinsi bir hastalık olduğunu dile getirerek, veremle mücadelenin devam edeceğini kaydetti.



70. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası çerçevesinde Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Murat Germen İlköğretim Okulu Toplantı Salonunda Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikte öğrenciler verem hakkında bilgilendirildi.



Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Halk Sağlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgili personellerinin de katıldığı programda öğrenciler Şehzadeler Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerinden Dr. Ayşe Pınar Balcan'ın sunumuyla hem veremi tanıdı hem de merak ettikleri sorulara yanıt buldu.



"Verem bütün filmlerin konusuydu"



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, "Verem bizim çocukluluğumuzda en önemli hastalıklardan biriydi. Ben 46 yaşındayım. Bütün filmlerin konularından biri buydu. Genç kız yada genç erkek filmin bir sahnesinde öksürür ve mendilinde kanı görür, 'Eyvah' derdik 'Verem oldu, kurtuluşu yok' derdik eskiden. Şimdi çok şey değişti. Verem sayısını çok azalttık ama sinsi bir düşman gibi hep aramızda. Biz biran boş bulunsak tekrar alevlenmeye hazır bir hastalık." dedi.



Sunumu gerçekleştiren Dr. Ayşe Pınar Balcan ise, "Dünya genelinde her yıl yaklaşık 10 milyon kişi verem hastalığına yakalanıyor ve bir buçuk milyon insan da verem nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu insanlar maalesef düzensiz tedaviler nedeniyle yada hasta olduklarını kabul etmemeleri nedeniyle hayatlarını kaybediyorlar. Türkiye'de her yıl yaklaşık 13 bin kişi bu hastalığa yakalanıyor. 15 milyon nüfusun bu hastalığa enfekte olduğu yani mikrobu vücutlarında taşıdıkları tahmin edilmektedir. Ülkemizde maalesef gelişmiş ülkelere göre daha fazla verem hastalığı görülmekte." şeklinde konuştu.



Programın bitiminde bir açıklama yapan İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, "Gençlerimizle Tüberküloz'un ne olduğunu, Tüberküloz ile ilgili nelere dikkat edilmesi gerektiği ve nasıl bulaştığı konularını paylaştık. Bize bu imkanı sağlayan Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve diğer Müdürlerimize teşekkür ederiz ." derken, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş de şunları söyledi:



"Tüberküloz Haftası Nedeni ile Halk Sağlığı Müdürlüğümüzle beraber öğrencilerimizi bilinçlendirme çalışması yaptık. Çocuklarımız konuyu gayet iyi anladı. Soruları da gayet güzeldi. Bu hafta boyunca diğer okullarımızda da öğretmenlerimiz bununla ilgili öğrencilerimizi bilinçlendirme yapacak. Aynı zamanda da toplum sağlığı ile ortak çalışarak bir çok projeye de imza atacağız. Bu çalışmalar neticesinde hem öğrencilerimizi hem de velilerimizi bilinçlendirip, daha sağlıklı bir toplum oluşturacağız."