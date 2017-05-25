'Türkiye'de 1 yılda 260 kadın öldürüldü'

İzmir Baro Başkanı Avukat Aydın Özcan, '2016 yılında Türkiye'de 260'ın üzerinde kadın cinayeti işlendi. 2017 yılının ilk beş ayında ise sadece İzmir'de 13 kadın öldürüldü'

İzmir Baro Başkanı Avukat Aydın Özcan, "2016 yılında Türkiye'de 260'ın üzerinde kadın cinayeti işlendi. 2017 yılının ilk beş ayında ise sadece İzmir'de 13 kadın öldürüldü"

İzmir Barosu tarafından, 'Kadına Yönelik Şiddet, Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri' başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Ege bölge barolarının da katıldığı çalışma iki oturum halinde yapıldı. Birinci oturuma İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Seyide Uludağ, İzmir Barosu üyesi Avukat Tuğçe Denizer, Aydın Barosu üyesi Avukat Neşe Menderes, Muğla Barosu üyesi Avukat Fatma Gül Evren ve Uşak Barosu üyesi Avukat Ezgi Sağcan, öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oturuma ise Cumhuriyet Savcısı Mukaddem Gezer, Hakim Ali Soyer, ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) Müdürü Gülsen Özkan, Aile içi ve Kadına Karşı Suçlar Büro Amiri Zülfiye Uluçam ve Polis Memuru Özer Özden konuşmacı olarak katıldılar.



KADINLAR İÇİN GÖNÜLLÜ KADINLAR İÇİN GÖNÜLLÜ AVUKATLAR

Panelin açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, göreve geldikleri 2014 yılında öncelikle İzmir Adliyesinde bulunan Kadın Hakları Merkezinin fiziki koşullarını iyileştirmekle işe başladıklarını ifade ederek, "Bugün İzmir Adliyesinde bulunan merkeze mağdur kadınlarımız gönül rahatlığı ile gidip özel görüşme odalarında gönüllü meslektaşlarımıza tüm sorunlarını anlatmaktadırlar" dedi. Bu şekilde sorunlarına daha hızlı ve daha kalıcı çözümler üretmeye başladıklarını belirten Avukat Aydın Özcan, bu amaçla öncelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bir protokol imzaladıklarını ve bu protokol kapsamında İzmir Barosunun kadın hakları ve çocuk hakları alanındaki çalışmalarının belediyeye ait reklam panolarına ve toplu taşıma araçlarına asılarak İzmirlilere ulaştırılmaya başlandığını dile getirdi.



İZMİR'DE 5 AYDA 13 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin son yıllarda büyük artış gösterdiğini ifade eden Baro Başkanı Aydın Özcan, 2016 yılında Türkiye'de 260'ın üzerinde kadın cinayeti işlendiğini söyledi. 2017 yılının ilk beş ayında ise sadece İzmir'de 13 kadının öldürüldüğünü söyleyen Özcan "İzmir Barosu olarak başta kadın cinayetleri olmak üzere, bu şiddeti nasıl önleriz, neler yapabiliriz bunun çalışmalarını yürütüyoruz" dedi. Avukat Aydın Özcan, Kadın Hakları Merkezi'nde 350 avukatın bu amaçla gönüllü olarak çalıştığını söyledi.



ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Kadın Hakları alanında görev alacak avukatlar için kapsamlı eğitim çalışmaları düzenlendiğini söyleyen Baro Başkanı Aydın Özcan, "Özellikle de meslektaşlarımızın iyi birer eğitimci olmasının yollarını arıyoruz. Bu konuda İzmir Barosu'nda çok deneyimli meslektaşlarımız vardır. Bu deneyimli meslektaşlarımız bölge barolarımız başta olmak üzere diğer barolara eğitim için gitmektedirler. Oradaki meslektaşlarımızla bilgi ve tecrübelerini paylaşmakta ve bu anlamda da Türkiye'deki kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için aynı zamanda işbirlikleri gerçekleştirilmektedir" dedi. Bu kapsamda sadece bölge barolarının değil aynı zamanda belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının da düzenledikleri her türlü çalışmaya katıldıklarını söyleyen Özcan, bu işbirliklerini geliştirmeye açık olduklarını her zaman dile getirdiklerini sözlerine ekledi.



ORTAK ÇÖZÜMLER ÜRETMEMİZ GEREKİR

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Seyide Uludağ ise panelin açılışında yaptığı konuşmada İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin çalışmalarını anlatarak, kadın haklarının sadece kadınların savunması gereken bir alan olmadığını söyledi. Avukat Seyide Uludağ "Kadınlarımız haklarını bilmiyorlar, bilenler ise haklarını nasıl savunacakları konusunda fikir sahibi değiller. Bizim onlara yol göstermemiz lazım. Merkez olarak biz bütün gücümüzle bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Tabii sadece üzülmek yetmez. Şiddet mağduru kadınlara kesinlikle çok daha fazla yardımcı olmamız lazım. Bunun için biz buradayız ortak çözümler üretmemiz gerekir" dedi.

(Atakan Şen/İHA)